Рекультивация "Красного Бора" будет стоить 10 млрд рублей

Рекультивируемый полигон "Красный Бор" уже не представляет опасности для жителей Петербурга и Ленинградской области. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. "Сейчас угрозы нет. Мы с коллегами проехали по полигону. Всего на полигоне 70 карт: 65 закрытых грунтом, а 5 карт находятся сейчас под постоянным наблюдением", - сказала она во время посещения полигона.

Остальные были закрыты в ходе предыдущих этапов рекультивации. Взятые рядом с полигоном пробы не выявили проникновения опасных веществ за пределы "Красного Бора".

От центра Петербурга до полигона "Красный Бор" три десятка километров, совсем рядом с ним находится город Колпино. Его начали эксплуатировать в 1969 году, и сюда свозили самые разные токсичные отходы - вещества с I по IV класс опасности - со всего СССР. Тогда считалось, что тут можно такое безопасно захоранивать - мощные пласты кембрийской глины, залегающие на этом участке, не пропускают вредные вещества в грунтовые воды, надежно изолируют отраву. Полигон прекратил принимать отходы в 2014 году, всего на нем скопилось около 2 млн тонн разных веществ.

Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор"включены в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология" и должны быть завершены в 2024 году. Ими занимается ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в "Росатом").

Способ рекультивации "Красного Бора" предложен довольно своеобразный. Вокруг всего полигона будет создана защитная завеса шириной пять метров и глубиной до десяти метров, рассказал глава управления экологического инжиниринга ФЭО Михаил Щербаков. Эта подземная стена будет на два метра заглублена в слои кембрийской глины и тем самым обеспечит полную герметичность территории. Выделяемую из почвы, содержащую опасные вещества воду соберут и отправят на очистку. Предположительно, после нее она будет иметь высший - рыбохозяйственный - класс чистоты, даже к водопроводной воде предъявляют менее строгие требования. Содержимое карт, в которых за десятилетия перемешались все возможные виды и классы веществ, тоже пройдет очистку, станет техническим грунтом, им заполнят образовавшиеся котлованы. Такой грунт тоже имеет класс опасности - но уже пятый.

"Красный Бор" уже не опасен для жителей Петербурга и Ленинградской области

До конца года проект должен пройти две экспертизы, которые подтвердят экологический эффект такого способа рекультивации и определят стоимость работ. Пока что Виктория Абрамченко оценила их как минимум в 10 млрд рублей.