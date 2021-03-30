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30.03.2021 18:47

Романтика без денег

Северные метеорологические станции испытывают дефицит молодых кадров
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 66(8417)
Метеорологические станции в северных районах получают современное оборудование, условия жизни на них становятся достаточно комфортными. Однако такие условия труда не очень-то привлекательны для молодых специалистов, которым, кроме романтики и северного сияния, нужны высокая зарплата и все блага цивилизации.

Насколько важна роль метеорологических наблюдений на Севере, пояснять не нужно. Но в последние годы в связи с глобальными климатическими изменениями необходимость в точных и всесторонних данных только растет.

Фото: iStock
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Как пояснила Татьяна Загребина, начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, территориально сфера деятельности управления затрагивает шесть регионов. Здесь расположены 63 метеостанции, 14 автоматических станции, 111 пунктов, работающих по программе выполнения метеорологических наблюдений. Информацию со станций в год получают порядка 600 потребителей. Прежде всего она необходима органам власти и МЧС.?Без данных о штормовых предупреждениях, ледовой обстановке, различных гидрологических и метеорологических показателей невозможно было бы не только судоходство, но и вся хозяйственная жизнь на Севере. Станции модернизируются, закупается новое оборудование, о котором мечтать не смели полярники былых времен. Но молодежь неохотно идет работать на станции - средняя зарплата здесь невысокая.

Другая ситуация в Северном управлении, в подчинении которой станции Архангельской, Вологодской областей, а также на полярных территориях, в том числе в акватории Белого моря. Самая северная станция - на Земле Франца-Иосифа (на острове Хейса).

- Труднодоступные станции у нас достаточно неплохо обеспечены молодыми кадрами. Романтика Севера в сочетании с доплатами оказывается привлекательной. Эти станции хорошо обеспечены: и продуктами, и одеждой для персонала. То есть деньги фактически не на что тратить. Ребята их копят. А когда накопят - уезжают в поисках лучшей доли. Не задерживается там молодежь, что и понятно. Жить в изоляции не каждому понравится. Люди хотят иметь семьи, воспитывать детей, которых можно будет отдать в очную школу, а не обучать дистанционно, - говорит Бараков, и. о. начальника Северного управления.

Поднять материальный уровень молодых специалистов помогут гранты

К сожалению, места на станциях достаточно сложно занять и так называемым "спящим специалистам" - людям, которые еще в советское время получили профильное образование, но потом десятилетиями не работали по специальности. Нужно переобучение. Впрочем, если человек настойчив, он его проходит и может устроиться. Вот только со временем тяга к Северу пропадает, и таких желающих - единицы.

Как привлечь молодежь, и привлечь именно на постоянной основе, а не на несколько лет, пока непонятно. Инфраструктуру не разовьешь, можно только увеличить материальную составляющую. Одним из вариантов улучшения ситуации называют включение работающей на станциях молодежи в различные исследовательские работы по грантам, проводимые учебными и научными институтами. Это, во-первых, денежное подспорье молодежи. Во-вторых, интересная деятельность, научные изыскания, ради которых можно потерпеть некоторые бытовые неудобства и отсутствие в пределах доступа всех благ цивилизации.

Фото: Сергей Куксин
Рынку труда снова понадобились инженеры

Корреспондент "РГ" связалась с одной из метеорологических станций, относящихся к труднодоступным и находящейся на острове Валаам в Ладожском озере (Карелия). Начальник станции Феликс Таратунин подтвердил, что проблема с кадрами тоже есть.

- Но здесь неземная красота, ради созерцания которой можно забыть о чисто бытовых трудностях, - уверен Таратунин. На Валааме бывают, например, миражи - когда сойдет снег и будет резкий температурный контраст между холодной водой и теплым воздухом. Северные сияния случаются по осени - и ехать в Норвегию за ними не нужно. Зимы отличаются гигантскими, порой высотой с трехэтажный дом, ледяными торосами, в которых при потеплении образуются целые гроты. Но самое потрясающее - это пение... льда. Послушать его можно поздней осенью, когда штиль, но уже начал вставать лед. Ледяная корка тонкая, сантиметра полтора, но когда начинает колоться, встает волнами и не трещит, а именно поет. Кому-то все это кажется несущественной романтикой, но между тем она держит людей. Станция не закрылась даже в лихие 90-е, когда не было ничего, а крошечные зарплаты выплачивались с опозданием.

Начальник метеостанции по основной своей профессии - специалист по художественно-декоративному искусству, кузнец. Но так сложилась жизнь, что приехал сюда. И не жалеет. Но таких энтузиастов не так много. Молодежь должна видеть перспективы: высокие зарплаты, возможность для научной деятельности на современном оборудовании, интересные командировки, отличные бытовые условия.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Карелия

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