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30.03.2021 13:16

Закон для Ладоги

Текст: Елена Есина (член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 66(8417)
Ладога на первый взгляд кажется чистой. Но экологи бьют тревогу: исследования показывают, что в озере становится все больше загрязненных участков. Состояние дел таково, что нужно принимать специальный закон об охране озера.

Напомню: состояние окружающей среды вокруг Ладоги определяет качество жизни нескольких миллионов человек, проживающих на территории 258 тысяч квадратных километров, составляющей водосборный бассейн озера и включающей в себя большую часть Северо-Западного региона России и Восточной Финляндии.

Фото: Из архива Елены Есиной
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Впервые экологи забили тревогу летом 1970 года, когда нашли в Ладоге повышенное содержание некоторых веществ, особенно фосфора. Сейчас экологическую ситуацию в Ладожском озере и его бассейне можно охарактеризовать как сложную. И немудрено. Около 600 промышленных предприятий, в том числе целлюлозно-бумажные комбинаты, и несколько сотен сельскохозяйственных предприятий сбрасывают промышленные стоки в Ладогу. Из них единицы имеют современные очистные сооружения. Растут как на дрожжах несанкционированные свалки. Острой экологической проблемой (и не только в окрестностях Ладоги) стала утилизация отходов свинокомплексов и птицефабрик, а по весне с талыми водами реки выносят в озеро смытые с полей удобрения. Они отличаются повышенной токсичностью. Прилегающая к озеру территория застраивается, на озере промышляют браконьеры, свою лепту вносят "дикие" туристы.

Сохранение существующих тенденций грозит возникновением необратимых изменений в элементах наземных и водных экосистем и в качестве воды, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

Ладожское озеро скоро может стать непригодным для питьевого водоснабжения, а Ладога - это единственный для Петербурга источник водоснабжения (река Нева вытекает из Ладоги). И не только для Петербурга. Ладога снабжает питьевой водой 15-20 миллионов человек. Вода может стать источником и разносчиком болезней. По данным ВОЗ, ежедневно 25 тысяч человек в мире умирают от употребления воды, отравленной промышленными сбросами.

Учитывая уникальность Ладожского озера, его социально-экономическое значение, еще в 1984 году Совет Министров СССР принял Постановление N 1212 "О дополнительных мерах по обеспечению охраны и рационального использования водных и других природных ресурсов бассейна озер Ладожского, Онежского и Ильмень". В нем перечислялись природоохранные мероприятия, направленные на упорядочивание хозяйственной деятельности в регионе.

Фото: istockphoto
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Был период уменьшения нагрузки на озеро - из-за общего спада промышленности и сельского хозяйства в России и значительного улучшения очистки стоков в Финляндии. Сейчас ситуация ухудшилась с российской стороны. У нас был принят ряд поправок к экологическому законодательству. Так, если до введения в действие Водного кодекса водоохранная зона Ладоги составляла от двух до трех километров, то сейчас она в несколько раз меньше.

До 2007 года запрещались коммерческие вырубки в километровой водоохранной зоне. С введением нового Лесного кодекса эта зона также сократилась.

Отсутствие специального федерального закона, посвященного охране озера, значительно снижает действенность усилий, предпринимаемых федеральными и региональными органами власти, гражданами и общественными организациями.

Нам нужен федеральный закон "Об охране Ладожского озера". Основная его идея должна заключаться в создании благоприятных условий для сохранения и улучшения экологической системы региона Ладожского озера. Нужна четкая правовая регламентации всех видов деятельности, связанных с озером.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

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