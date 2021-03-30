После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих

С судостроительного завода "Пелла" в городе Отрадном Ленинградской области в больницу Шлиссельбурга госпитализированы двое рабочих, сообщает пресс-служба регионального правительства. Травмы пострадавшие получили при крене строящегося судна.

У рабочих легкие травмы, состояние их здоровья не вызывает опасения у врачей.

Но до сих пор неизвестна судьба двух сотрудников предприятия, пропавших, когда судно накренилось. Известно лишь, что мужчины находились внутри корабля, когда трюмы стало заливать водой.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, к поискам подключились водолазы.

Установлено, что в момент происшествия на судне находилось 80 человек.