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30.03.2021 19:50
Рубрика: Происшествия

Действовали в рамках закона

Суд оправдал обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Петрозаводский городской суд оправдал экс-руководителя Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и исполняющую обязанности главы ведомства, а в прошлом его заместителя - Людмилу Котович - по уголовному делу, связанному с гибелью 14 подростков на Сямозере. В их действиях не нашли состава преступления.

Судья Марина Носова оглашала приговор 11 часов и окончательную точку поставила уже в первом часу ночи 30 апреля. Как посчитал суд, проверки, организованные региональным Роспотребнадзором накануне открытия летних смен детского лагеря "Парк-отель Сямозеро", были исчерпывающими и отвечали законодательству, существующему в 2016 году. Какие-то нормы поменяли уже позже, после трагедии на озере. Кроме того, недочеты, выявленные по время проверки, были зафиксированы документально и требовали исправления. Но они не были обязательными для открытия детского лагеря.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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На первом процессе в 2018 году Коваленко и Котович оправдали. Но прокуратура не согласилась, и дело передали на новое рассмотрение.

Сама трагедия, напомним, случилась в июне 2016 года. 47 детей и четверо сопровождающих отправились в несанкционированное водное путешествие к островам в центре озера. Взрослых людей не остановили неблагоприятные погодные условия, ветер и высокие волны. Плавательные средства перевернулись. Дети оказались в воде, не у всех были спасательные жилеты. Большинство смогли добраться до островов. 13 подростков утонули, последнего искали неделю. Его тело при очередном шторме прибило к берегу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Гибель детей на озере в Карелии

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