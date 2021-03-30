В Коми задержали мужчину, причастного к похищению ребенка в Москве

Сотрудники уголовного розыска МВД Республики Коми и бойцы СОБР задержали в Троицко-Печорском районе мужчину, причастного к похищению ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ - "Похищение несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору", сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло вечером 12 марта нынешнего года в Москве. Двое похитителей, подавив сопротивление матери ребенка, забрали девочку, 2019 года рождения, и скрылись. Как установили, один из мужчин - отец малышки, второй - житель Республики Коми, 1986 года рождения.

Сначала ребенка скрывали на территории Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье. Жизни малышки ничего не угрожает. В ближайшее время ее передадут матери. А отец будет доставлен в полицию для проведения необходимых следственных действий.