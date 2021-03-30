Новости

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 14:54
Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19 14:52
Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева 14:42
Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры 14:36
В Петербурге пассажир попал под поезд метро 14:36
Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов 14:31
Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом 14:30
На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов 14:30
Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты 14:28
Осужден воронежец, пять лет насиловавший дочь 14:24
Мишустин назначил нового руководителя Ростехнадзора 14:19
Стрелявший из коттеджа в Мытищах отпустил двух детей 14:11
Тушинский автомобильный мост на северо-запале Москвы частично закрыли 14:11
Мошенник под видом электрика дважды обокрал пенсионера 14:10
Каждая шестая семья хотела бы стать многодетной 14:09
Песков: С мировоззрением Навального не согласно большинство россиян 14:08
Ректор Российского университета транспорта награжден орденом Дружбы 14:06
Минфин предложил ограничить премии госслужащим за счет вакантных должностей 14:03
Челябинскую компанию оштрафовали за копирование чужого названия 14:01
В Петербурге перед Парадом Победы служебных собак привьют от COVID-19 14:00
Первый полет улучшенного Ил-112 показали на видео 13:58
В Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл огонь по силовикам 13:53
В Госдуму внесен проект об аграрном туризме 13:52
Первыми через Суэцкий канал пройдут суда со скотом на борту 13:49
Суд Германии заблокировал ратификацию восстановительного фонда ЕС 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 14:21

Поправка на металл

Ценообразование - больной для строительства вопрос. Цены растут быстрее общей инфляции
Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 66(8417)
УФАС по Ленинградской области не смогло провести анализ обоснованности роста цен на арматуру. Из четырех хозяйствующих субъектов, которые проверяли в ведомстве, данные предоставила лишь одна компания. Изучение ее деятельности показало, что нарушений нет.

Тем не менее в антимонопольном ведомстве признают: цены на арматуру растут. Но они государством не регулируются, прайсы на металлопродукцию компании формируют самостоятельно с учетом уровня спроса и предложения. И вмешаться антимонопольщики могут только в случае выявленных фактов злоупотреблений со стороны крупных хозяйствующих субъектов.

Фото: iStock
В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина

Сейчас до 50 процентов от всей произведенных в стране металлоконструкций направляется на экспорт, и рост цен в отрасли начался с лета прошлого года. Подорожало сырье, например лом, выросли цены на чугун и на готовый прокат.

В УФАС по Ленобласти это связывают с общемировым трендом: строительный рынок во всех странах стал оживляться после снятия коронавирусных ограничений. Шанс на некоторое улучшение ситуации есть - рост цен постепенно замедляется.

Но строительному рынку от этого не легче - относительно прошлого года арматура подорожала более чем в два раза.

- Ценообразование - больной для строительства вопрос. Цены на многие стройматериалы, не только на арматуру, растут быстрее общей инфляции. Как следствие, при строительстве социальных объектов застройщики рискуют столкнуться с кассовым разрывом, ведь контракт они заключают еще в условиях старых цен, а закупку стройматериалов производят по новым, - говорит Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Относительно прошлого года арматура подорожала более чем в два раза

Сейчас в Ленобласти меняют местное законодательство. В частности, при проведении повторной экспертизы по уже заключенным контрактам появится возможность прописывать актуальные рыночные цены на металлоконструкции. Это позволит покрыть издержки строителей.

На арматуру приходится до десяти процентов от всей стоимости строительных материалов при возведении здания. Соответственно, удорожание металлоконструкций скажется не только на ценах на соцообъекты, но и в коммерческом секторе. Здесь за тренды мировых рынков и активную работу производителей на экспорт в итоге заплатит рядовой покупатель.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"
В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Почему AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от коронавируса