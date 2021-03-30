УФАС по Ленинградской области не смогло провести анализ обоснованности роста цен на арматуру. Из четырех хозяйствующих субъектов, которые проверяли в ведомстве, данные предоставила лишь одна компания. Изучение ее деятельности показало, что нарушений нет.

Тем не менее в антимонопольном ведомстве признают: цены на арматуру растут. Но они государством не регулируются, прайсы на металлопродукцию компании формируют самостоятельно с учетом уровня спроса и предложения. И вмешаться антимонопольщики могут только в случае выявленных фактов злоупотреблений со стороны крупных хозяйствующих субъектов.

Сейчас до 50 процентов от всей произведенных в стране металлоконструкций направляется на экспорт, и рост цен в отрасли начался с лета прошлого года. Подорожало сырье, например лом, выросли цены на чугун и на готовый прокат.

В УФАС по Ленобласти это связывают с общемировым трендом: строительный рынок во всех странах стал оживляться после снятия коронавирусных ограничений. Шанс на некоторое улучшение ситуации есть - рост цен постепенно замедляется.

Но строительному рынку от этого не легче - относительно прошлого года арматура подорожала более чем в два раза.

- Ценообразование - больной для строительства вопрос. Цены на многие стройматериалы, не только на арматуру, растут быстрее общей инфляции. Как следствие, при строительстве социальных объектов застройщики рискуют столкнуться с кассовым разрывом, ведь контракт они заключают еще в условиях старых цен, а закупку стройматериалов производят по новым, - говорит Игорь Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Относительно прошлого года арматура подорожала более чем в два раза

Сейчас в Ленобласти меняют местное законодательство. В частности, при проведении повторной экспертизы по уже заключенным контрактам появится возможность прописывать актуальные рыночные цены на металлоконструкции. Это позволит покрыть издержки строителей.

На арматуру приходится до десяти процентов от всей стоимости строительных материалов при возведении здания. Соответственно, удорожание металлоконструкций скажется не только на ценах на соцообъекты, но и в коммерческом секторе. Здесь за тренды мировых рынков и активную работу производителей на экспорт в итоге заплатит рядовой покупатель.