В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту происшествия на заводе "Пелла" в городе Отрадное Ленинградской области, когда в результате опрокидывания судна пропали два человека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование ведется по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося. К поискам пропавших сотрудников завода подключились водолазы. В последний раз мужчин видели в трюмах, когда туда хлынула вода.

Само судно, напомним, накренилось, а потом опрокинулось. На борту строящегося корабля в этот момент находилось 80 человек. Несколько человек были внутри. Шестеро рабочих покинули трюмы самостоятельно, причем, двое из них сломали при этом ребра.

Пострадавшие находятся в больнице Шлиссельбурга, их жизни ничто не угрожает.