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30.03.2021 17:33

Глубоко копнут

В Мурманской области начнут добывать платину и палладий
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 66(8417)
В Мурманской области обрела реальные перспективы разработка месторождения медно-никелевых руд и платиноидов Федорова тундра, которое считается одним из крупнейших в Европе. Проект его освоения, рассчитанный на 25 лет, недавно был представлен в областном правительстве. Он предусматривает строительство в регионе двух карьеров и нового горно-обогатительного комбината, который в 2027 году должен начать выпускать концентрат металлов платиновой группы. Предполагается, что комбинат будет добывать около 16 миллионов тонн руды в год. Это даст 250 тысяч тонн концентрата и восемь тонн готовой продукции - металлов платиновой группы.

Инвестиции в этот проект составят более 60 миллиардов рублей. По распоряжению правительства РФ в рамках "арктических" преференций компания-оператор получит для компенсации затрат на строительство дорожной и энергетической инфраструктуры более шести миллиардов рублей в качестве субсидии. Это решение было принято 15 октября 2020 года на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева. По словам вице-губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, проект поможет решить многие социальные вопросы Ловозерского района - например, улучшить его электрификацию и связь с селом Краснощелье.

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Месторождение платины в центральной части Кольского полуострова в районе озера Инчъявр и притоков реки Кицы было открыто в 1935 году. Но адекватно оценить его запасы удалось только в 1990-2000 годах. Геологи выяснили, что запасы этого месторождения превышают 350 тонн металлов платиновой группы - прежде всего палладия, платины и родия. Однако оно находится довольно далеко - в 80 километрах на восток от Кировска и в 60 километрах на юго-юго-восток от села Ловозеро, отметил директор компании-оператора Алексей Гостевских.

- С точки зрения логистики месторождение достаточно сложное, поэтому поддержка государства для нас очень важна, - подчеркнул он. - Предстоит отремонтировать 30 километров грунтовой дороги, проложить 85 километров высоковольтной линии электропередач. По предварительным оценкам, только стоимость ЛЭП составит около пяти миллиардов рублей. Однако эти вложения не только помогут освоить месторождение, но и дадут толчок экономическому развитию всего Ловозерского района. В будущем благодаря этому будет проще реализовывать на Кольском полуострове другие добычные инвестпроекты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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