В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего

В городе Отрадное Ленинградской области водолазы обнаружили тело погибшего мужчины в хвостовой части строящегося корабля местного судостроительного завода, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Несколько часов назад судно опрокинулось.

Напомним, во время происшествия пропали двое рабочих. Поиски второго продолжаются. Особых надежд спасатели не питают, на месте работают водолазы.

Напомним, сегодня на судоверфи накренилось, а затем опрокинулось строящееся судно. В это время на корабле находились 80 человек. Большинство из них были на открытых площадках и сразу же покинули судно. Восемь человек находились во внутренних помещениях. Вода хлынула в трюмы. Шестеро человек смогли выбраться самостоятельно.

Отчего накренилось судно и почему рабочие в это время оказались в трюмах, будет выясняться в ходе расследования.