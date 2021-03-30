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30.03.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Отрадное Ленинградской области водолазы обнаружили тело погибшего мужчины в хвостовой части строящегося корабля местного судостроительного завода, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Несколько часов назад судно опрокинулось.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
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Напомним, во время происшествия пропали двое рабочих. Поиски второго продолжаются. Особых надежд спасатели не питают, на месте работают водолазы.

Напомним, сегодня на судоверфи накренилось, а затем опрокинулось строящееся судно. В это время на корабле находились 80 человек. Большинство из них были на открытых площадках и сразу же покинули судно. Восемь человек находились во внутренних помещениях. Вода хлынула в трюмы. Шестеро человек смогли выбраться самостоятельно.

Отчего накренилось судно и почему рабочие в это время оказались в трюмах, будет выясняться в ходе расследования.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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