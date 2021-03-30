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30.03.2021 17:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге проректора вуза арестовали по подозрению в злоупотреблении

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Петроградский районный суд отправил под домашний арест проректора по экономике и развития университета "Военмех". Высокопоставленного сотрудника вуза подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
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На судебном заседании представители следствия заявили, что претензии к ректору касаются строительства новой лаборатории по улице 1-я Красноармейская, 13В. При производстве работ проректором был подписан акт приема-сдачи, но работы при этом выполнены не были.

Тем не менее, после подписания акта строительной компании было перечислено более 96 миллионов рублей из государственного бюджета.

Сам проректор на судебном заседании заявил, что оспаривает свою причастность на злоупотреблению.

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