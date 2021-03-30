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30.03.2021 16:26

В Петербурге разработан курс soft skills для женщин

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Долгое время считалось, что умение подать себя на работе - из разряда лишних. Мол, профессионала и так заметят и оценят. Однако сегодня работодатели все чаще ищут не просто грамотных сотрудников, им важно умение и желание человека работать в команде, то есть развитые soft skills ("гибкие, или мягкие, навыки" - англ.). Если карьера строилась постепенно, шаг за шагом выстраивались и навыки взаимодействия. Если же такой возможности не было, поможет специальный обучающий курс.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Проект "Школа социальных компетенций" создан Центром занятости населения Санкт-Петербурга совместно с Межрегиональной общественной организацией семьи, материнства и детства "Врачи детям" при поддержке городского комитета по труду и занятости населения. Он реализуется в рамках Фонда президентских грантов и направлен на содействие гендерному равенству и социальному благополучию общества в целом, но рассчитан прежде всего на женщин.

Фото: Архив Службы занятости населения Санкт-Петербурга
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- Если мама оказалась в декрете сначала с первым ребенком, а потом со вторым или даже третьим, она лет на десять полностью уходит в семейные дела, - поясняет начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста ЦЗН Ольга Чернаус. - За это время разрушаются профессиональные связи (а может быть, женщина и не успела их создать), уходят навыки взаимодействия с людьми вне привычного круга, появляется страх: "Смогу ли я найти свое место в жизни".

Как поясняет руководитель проекта "Школа социальных компетенций" со стороны организации "Врачи детям" Константин Захаров, задача разработанного курса - научить женщин идти в ногу со временем, совмещать материнство и профессиональную карьеру, добиваться личностного роста.

- Мы показываем, как ориентироваться в вызовах современности и сохранять при этом женственность, - рассказывает он, - а в конечном итоге, как обрести социальную устойчивость и стать опорой для других.

В период пандемии коронавирусной инфекции новую "школу" пришлось запустить онлайн, но организаторы отмечают, что у такого подхода есть свои весьма существенные плюсы. Во-первых, ученицам не надо тратить время на дорогу и подстраиваться под расписание "очного" курса. А во-вторых, в эпоху развития цифровых технологий умение общаться с компьютером критически важно. Даже собеседования многие работодатели сейчас предпочитают проводить удаленно, и необходимо не только иметь навыки самопрезентации, но и уметь вести себя перед онлайн-камерой.

Сейчас в четырех районах Санкт-Петербурга "уроки" посещают почти полсотни женщин. Как пояснил Константин Захаров, планировалось обучать четыре группы по десять человек, но набирали немного "с запасом". Однако никто не отсеялся, и все участницы пилотного проекта с удовольствием и самоотдачей осваивают новые знания. Курс делится на пять основных направлений, на изучение каждого отводится три часа, а практические навыки отрабатываются с помощью домашнего задания.

- Для меня очень интересным оказался курс финансовой грамотности, - рассказывает Юлия Свиридова. - В школе этому не учат, как и личной эффективности, и целеполаганию, и очень зря.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Юлии 29 лет, у нее пока нет детей - молодая женщина сама захотела перемен. По образованию она экономист-менеджер в сфере судостроения, но по специальности никогда не работала. Сейчас решила сменить область общественного питания на социальную работу, очень интересуется психологией. Навыки, которые дает ей "Школа социальных компетенций", готова применять во всех сферах жизни. Уже завела в смартфоне приложение для ведения бюджета, которым поделились одногруппницы (это тоже важная часть курса - полезное взаимодействие), а после обучения целеполаганию, где необходимо было ставить важные для себя задачи и достигать результата, записалась к врачу.

На занятиях наставники-психологи учат также, к примеру, правильно задавать вопросы - чтобы получить необходимые ответы. Или выстраивать отношения в семье. Ольга Чернаус отмечает, что для работающей мамы очень важны умения выделить время и ресурсы (в том числе финансовые) на себя, умение говорить "нет". Знания закрепляются с помощью методических материалов, буклетов, видеоинструкций.

Итоги пилотного обучающего курса планируется подвести в июне. После того как "Врачи без границ" и ЦЗН Санкт-Петербурга проанализируют его эффективность, "Школы социальных компетенций" появятся во всех районах Санкт-Петербурга, а в перспективе проект может быть масштабирован по всей стране.

Контакт

По всем вопросам участия в программе можно обращаться по телефону горячей линии Службы занятости населения 320-06-52

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Все о трудоустройстве в Петербурге

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