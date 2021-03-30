По данным исследования, проведенного Лабораторией качества городской жизни QULLAB, до пандемии каждый год в Петербурге открывалось до двух десятков новых общественных пространств. Коронавирус внес коррективы: креативные объекты стали чаще закрываться, чем открываться. Но при этом выросла и популярность этих объектов у петербуржцев.

Петербург сегодня занимает второе место в стране по количеству креативных пространств. Здесь их более ста. Крупнейшие общественные пространства города - Новая Голландия в Адмиралтейском районе и "Севкабель-Порт" на Васильевском острове. Есть удачные примеры преобразований и удаленные от центра - "Бенуа 1890", расположенный на территории прежде заброшенной фермы Бенуа в Калининском районе, и Музей стрит-арта на территории Завода слоистых пластиков. Моде на креативные пространства в Северной столице следуют даже государственные учреждения.

Однако, по словам руководителя QULLAB Александры Ненько, пандемия не обошла стороной креативные пространства, и среди них начался процесс выживания. Кто-то не выдержал финансовых тягот и закрылся. А кто-то, наоборот, "поймал волну" и стал развиваться. Эксперты утверждают, что локдаун помог росту популярности креативных объектов. "Надоевшая обстановка тесных квартир вызвала у петербуржцев желание ..сменить.. картину. Люди пошли в креативные пространства за дружелюбной атмосферой, за хорошим настроением", - комментирует Ненько.

С этим мнением согласны и девелоперы, которые приводят свои аргументы: если до пандемии спросом на рынке пользовались жилые комплексы с большими квартирами, в которых обустраивались тренажерные залы, рабочие кабинеты и даже зимние сады, то сейчас ситуация изменилась. По словам представителя одной из строительных компаний города Валерии Малышевой, покупатели недвижимости поняли, что в регулярном режиме они всем этим не пользуются. Потому что на самом деле все было ненастоящее - ненастоящие тренажерный зал, кабинет и зимний сад. Возникла потребность: если уж заниматься спортом, то вместе с друзьями или единомышленниками. Если любоваться растениями, то это тоже лучше делать в приятной компании.

В городе на Неве работает более 100 подобных объектов

Александра Ненько в свою очередь уточняет, что в постпандемийный период на пике спроса оказались так называемые креативные кластеры - территории, где под одной крышей могли бы собираться и работать люди творческих профессий, а также образовательные форматы и культурно-досуговые пространства для всей семьи.

Эксперты между тем напоминают, что задача креативных пространств - это не только красивые проекты, но и бизнес, потому что вложенные инвестиции должны окупаться. Однако в последнее время некоторые инвесторы стали впадать в крайность в своем стремлении заработать, превращая интересные объекты в стандартные коммерческие площадки. Подобная история произошла с креативным пространством "Ткачи", которое позиционировало себя как многофункциональный центр культуры, образования, работы и отдыха. Кластер располагался в реконструированном здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики имени Петра Анисимова на набережной Обводного канала с 2010 года. Теперь новый владелец планирует открыть здесь бизнес-центр.

Впрочем, по мнению аналитиков, сегодня можно говорить лишь об определенном этапе развития креативного формата в Петербурге. Креативные объекты будут и дальше появляться на карте города, проходя путь инициации, развития, становления и дальнейшей трансформации - благо потребность в этом у горожан есть.