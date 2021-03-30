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30.03.2021 21:25
Рубрика: Общество

Марш Мендельсона звучит над Невой

В Санкт-Петербурге будут развивать свадебный туризм
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Неделя № 68(8419)
В Петербурге комитет по развитию туризма и городской комитет ЗАГС заключили соглашение о продвижении свадебного туризма. Уже сейчас любой гражданин России может подать заявление через сервис "Госуслуги" о проведении церемонии бракосочетания в Петербурге, но, чтобы облегчить жизнь молодоженам, в городе появятся специальные туры.

В Петербурге вступить в брак можно не только в районном ЗАГСе, но и в настоящем дворце. Например, выездную церемонию можно провести во Дворце князей Белосельских-Белозерских, в здании государственного музея-заповедника "Гатчина" или в Павловском дворце. Существует возможность арендовать залы даже в Юсуповском и Мраморном дворцах, провести выездную регистрацию в Петергофе во дворце Бельведер или в Летнем дворце.

Фото: Олеся Курпяева
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Учитывая, что все эти дворцы являются охраняемыми объектами культурного наследия, музеями, то шумные празднования там, конечно, невозможны. Но в парадных залах есть возможность провести церемонию выездной регистрации и фотосессию. Залы арендуются максимум на 12 часов. Стоит эта услуга 150-350 тысяч рублей.

Свадьбы во дворцах в Петербурге проводили и раньше. Но сама церемония бракосочетания - это лишь часть путешествия. В рамках свадебных туров новобрачным будут предлагать пакетные предложения - бронь на номера для молодоженов в доступности от Дворца бракосочетания, экскурсионные маршруты, где можно сделать фотосессию, банкетные залы.

Желание сделать Петербург свадебной столицей России объясняется высокой маржинальностью свадебных туров. Во время таких путешествий молодожены останавливаются в самых дорогих номерах трехзвездочных гостиниц. В свадебные туры едут также свидетели и гости, получается полноценная тургруппа...

Где можно справить свадьбу

Государственный музей-заповедник "Петергоф"

Фото: РИА Новости

Дворец Юсуповых на Мойке

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Государственный музей-заповедник "Павловск"

Фото: РИА Новости
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