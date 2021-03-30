Вице-премьер Виктория Абрамченко посетила полигон "Красный Бор". Она отметила, что он не представляет опасности для жителей Петербурга и Ленинградской области.

Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в Российской Федерации. Он был введен в эксплуатацию в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов I-IV классов опасности. Площадь - 67,4 га, в том числе площадь зоны складирования отходов - 46,7 га. К моменту приостановления деятельности в 2014 году в 70 картах полигона размещено порядка 2 миллионов тонн отходов различных классов опасности.

"На этом полигоне находились опасные химические вещества, которые свозились со всего Советского Союза. И никакой документации, подтверждающей, что на карте №1 такие-то вещества, а на карте №2 такие, мы, к сожалению, не имеем", - сказала Абрамченко.

По ее словам, на этапе изысканий необходимо убедиться, что все то, что будет найдено, имеет технологию для рекультивации. "Наша задача в рамках неотложны мер сделать то же самое, что мы делали, например, в Усолье-Сибирском (полигоне), - подчеркнула Абрамченко. - То есть фактически ликвидировать угрозу, свести к минимуму для окружающей среды и граждан, которые проживают рядом с полигоном".

Однако сейчас угрозы нет, считает вице-премьер. "Мы с коллегами проехали по полигону. Всего на полигоне 70 карт: 65 закрытых грунтом, а 5 карт находятся сейчас под постоянным наблюдением", - заметила Абрамченко. Она добавила, что на рекультивацию отходов с полигона может уйти не меньше 10 миллиардов рублей.

Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный Бор" включены в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология" и должны быть выполнены до 2024 года. Исполнителем работ назначено ФГУП "Федеральный экологический оператор" - предприятие Госкорпорации "Росатом". 5 июня 2020 года ФГКУ "Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона "Красный Бор" и ФГУП "Федеральный экологический оператор" заключили государственный контракт на выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде.