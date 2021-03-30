За десять лет число желающих получить высшее образование снизилось почти в два раза. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. В этом году о намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43 процента опрошенных, хотя в 2010-м их было 80 процентов. При этом в два раза (до 21 процента) возросло число тех, кто хочет получить среднее профессиональное образование. Эксперты уверены: полученные результаты не отражают всей сложности ситуации, в которой находится система высшего образования сейчас.

Если брать "холодные" цифры, то объяснение полученным результатам простое: во всем виноваты демографическая яма девяностых годов и статистическое сокращение числа тех, кому "пора поступать". Оказал на решение подростков и сложный ковидный год, когда на фоне финансовых проблем многие опрошенные вынуждены пойти работать, чтобы не тратить время и деньги на институт.

Рано начать трудовую деятельность позволяют и возможности больших компаний, обучающих сотрудников под текущие задачи. Однако уже здесь кроется подвох: узкопрофильное обучение никогда не заменит получения фундаментальных знаний в университете, поясняет Юрий Ляндау, эксперт РЭУ имени Плеханова.

Не заменят вузов и краткосрочные курсы, позволяющие онлайн или офлайн получить ограниченный набор практических навыков. В целом онлайн нельзя рассматривать как развитие офлайна - оба формата должны работать вместе. Так же, как онлайн-школы должны дополнять классические вузы, а не заменять их, полагают эксперты.

Не случится такая подмена даже в ситуации временного перехода вузов на новый дистанционный формат обучения в ковидный период, который вызвал дополнительную "усталость" и снизил мотивацию к обучению в вузах (особенно по сложным техническим и инженерным направлениям подготовки) многих школьников старших классов и студентов вузов, уверена Ольга Горлова, замдекана по учебной работе экономического факультета РУДН.

Проблема в другом - система высшего образования как-то незаметно обесценила сама себя и перестала быть тем общественным институтом, который отвечает за его культуру. Место культуры занял рынок и за ним - громадное число коммерческих вузов, которые еще недавно готовили армии экономистов и юристов в ожидании экономического бума. Свою роль в обесценивании диплома сыграли социальные сети и СМИ, распространяющие мифы о том, как можно быстро добиться успеха, не тратя времени на вуз, напоминает Анастасия Панкина, основатель "101 балл".

Идея быстрого успеха пришла на смену другой - той, которая была доминирующей тридцать лет назад, когда полстраны имело высшее образование. Тогда поступление в вуз было единственным возможным социальным лифтом для любой профессии, вспоминает Александр Рикель, замдекана факультета психологии МГУ имени М. В.?Ломоносова. Реально же потребности в таком числе дипломированных специалистов не было, что и привело к падению спроса на них, уточняет руководитель Департамента развития управленческих программ Русской Школы Управления Константин Тютюнов.

Ориентация на успех, и прежде всего - финансовый, стала и главной мотивирующей идеей поступающих в вузы. Сегодня студенты хотят работать в силовых структурах, в госкорпорациях или стать чиновниками. В частном бизнесе себя видят не более десяти процентов абитуриентов, предпринимателями - не более трех процентов опрошенных, делится наблюдениями Наталья Венерова, гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры "Перспектива".

Есть в этом вина и рынка труда - затраты на получение высшего медицинского образования сегодня никак не имеют корреляции с длительностью и сложностью обучения. В результате поступающие ориентированы только на престижные профессии с высокими зарплатами, а работодатели - только на выпускников определенных вузов, уверен Владимир Трегубов, доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХ и ГС при Президенте РФ.

В целом же тренд нелюбви к глобальному образованию большинство экспертов считает временным

Главной ценностью целевой аудитории стало время и его способность превращаться в деньги - во всех смыслах. За институтскими стенами. Многие профессии рождаются и умирают еще до того, как о них узнают составители учебных программ в большинстве вузов. Время стало частью бизнес-модели и многих компаний - согласно опросам, стартапы, например, часто не готовы вести глубокие исследования, потому что ориентированы на быстрый результат, а не на "разговоры с вечностью".

Пока вузы не учитывали время, среднее профессиональное образование фактически вступило с вузами в конкурентную борьбу за слушателей. Для этого у первого есть ряд преимуществ: отсутствие формальной системы ЕГЭ, низкая стоимость (если таковая есть), короткие сроки обучения, ориентация на практические навыки и главное - их актуальность, перечисляет эксперт Павел Чернышов.

Чтобы вернуть потерянный блеск системе высшего образования, нужно прежде всего восстановить традиционную цепочку "школа - вуз - работа", уверен Александр Снегуров, профессор МГПУ.

Способствовать правильному выбору профессии должна и система профессиональной ориентации, как в советских школах. Вчерашние школьники просто не понимают, что им может дать диплом, кем они могут работать. В результате лишь каждый пятый после вуза работает по специальности. Правильный выбор профессии даст все условия для хорошего старта, а возможность учиться бесплатно поможет студентам не отвлекаться на подработки.

Поменяться должна и сумма знаний - надо отказаться от того, что можно долго изучать в теории, а затем применять полученные знания на практике. Путь профессионала в любои? сфере - это путь ошибок, поэтому учиться "впрок", чтобы гарантированно избежать их, не получится, уточняет Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда.

В целом же тренд нелюбви к глобальному образованию большинство экспертов считает временным, как и дно демографической ямы. Ожидается, что к 2030 году число поступающих в вузы увеличится на 40 процентов по сравнению с 2020-м. Так что осталось подождать совсем немного, чтобы понять, сбудутся эти прогнозы или нет. А пока самой дефицитной профессией стала профессия инженера... Не сложно догадаться почему.

Прямая речь

Дмитрий Тихонов, директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ):

- На мой взгляд, данные, представленные в исследовании, не очень показательны. Дело в том, что количество зачисленных в российские университеты после сокращения мест и некоторой "чистки" среди университетов в период 2010-2015 годов в последние годы остается стабильной. Так что, на мой взгляд, эти данные нужно рассматривать несколько под другим углом. Деятельность в сфере профориентации и определения карьерного пути дает свои результаты. Школьники и родители более тщательно подходят к выбору профессии. И действительно, для части абитуриентов лучшим выходом будет обучение в колледже для развития своих навыков. Тем более что рабочие профессии сейчас оплачиваются очень хорошо, а их популяризация находится на должном уровне (примером может служить движение WorldSkills). Кроме того, в вуз можно поступить и после колледжа.