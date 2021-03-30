Аргентинский певец выступит в Крыму с русской песней на испанском языке

По словам аргентинца, выучить русские песни его вдохновил подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. В прошлом году с певцом связались представители Русского дома в его стране и предложили выучить одну из песен на русском языке. Он выбрал знаменитую композицию "Темная ночь".

- Я начал изучать русские буквы, сделал перевод, нашел объяснение, смысл песни, постарался больше узнать об истории Великой Победе, - рассказал Фабиан Соларо. - В следующий раз я исполнял эту песню в честь Дня России.

Чуть позже аргентинец узнал о конкурсе "Дорога на Ялту". По условиям состязания участникам нужно выбрать одну из 15 песен на русском языке, предложенных жюри и перевести ее на язык своей страны. Соларо выбрал "Случайный вальс" композитора Марка Фрадкина. По словам исполнителя, сделать поэтический перевод этого произведения на испанский язык и найти собственную манеру исполнения было очень непросто. В этом ему помогала пианистка и музыкант Светлана Дмитриева постоянно проживающая в его родной провинции Энтре Риос, где Соларо руководит хоровой школой.

- Побывать в России для меня - это невероятный опыт, как будто сбываются детские мечты, - поделился Фабиан Соларо.

В Москву Соларо прилетит 25 апреля и на следующий день приедет в Ялту. Финал международного песенного конкурса состоится 1 мая, а 2 мая пройдет большой концерт исполнителей.

Теперь аргентинец мечтает изучить русские камерные песни и включить их в свой репертуар. В его стране это большая редкость. Сам же Соларо часто выступает на международных конкурсах в Италии, Испании и Португалии.