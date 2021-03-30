Бывший офицер ЮВО осужден за махинации с продовольствием

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Южного военного округа к восьми годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина признан виновным в мошенничестве с питанием военных. Вместе с ним по этому делу осуждены еще два бывших офицера, с которыми он находился в сговоре. Подсудимый разработал план и распределил между членами группы функции для хищения бюджетных средств.

По версии следствия, экс-начальник службы и его сообщники завышали данные о количестве продовольственных пайков, выданных солдатам фирмой, которая поставляла продовольствие военнослужащим. При этом преступная группа скрывала свои действия от руководства.

Бывшие офицеры завысили количество пайков на 1,6 миллиона штук, что в денежном эквиваленте составило более 471,6 миллиона рублей.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием срока в колонии общего режима и выплатой штрафа в один миллион рублей. Мужчина не сможет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на госслужбе в течение 2,5 года. Кроме того, он лишен воинского звания "полковник запаса" и награды "Медаль Жукова".