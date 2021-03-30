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30.03.2021 22:36
Рубрика: Происшествия

На Кубани пятеро детей попали в больницу с отравлением газом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В станице Переясловской Брюховецкого района Кубани пятеро несовершеннолетних детей госпитализированы с подозрением на отравление газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Инцидент произошел сегодня вечером. Пострадавших доставили в районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации, накануне отец семейства установил в частном доме газовый котел.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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