На Кубани пятеро детей попали в больницу с отравлением газом

В станице Переясловской Брюховецкого района Кубани пятеро несовершеннолетних детей госпитализированы с подозрением на отравление газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел сегодня вечером. Пострадавших доставили в районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительной информации, накануне отец семейства установил в частном доме газовый котел.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.