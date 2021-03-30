На сочинском курорте "Роза Хутор" внедряют "Зеленый код"

Развивая туристическую инфраструктуру, расположенный в горах Сочи курорт "Роза Хутор" следует стандартам экологической эффективности.

Глобальный тренд развития туристской индустрии указывает на то, что путешественники все чаще отдают предпочтение немассовым форматам, выбирая для отдыха уединенные "дикие" места, wellness-программы, пешие и велопрогулки на природе. Они все больше задумываются об экологическом следе своих поездок и о необходимости сохранения природных достопримечательностей для будущих поколений. Очевидно, резкое увеличение интереса к внутреннему туризму и к здоровому образу жизни, вызванного пандемией COVID-19, лишь способствует дальнейшему развитию этих тенденций в России.

Курорт "Роза Хутор", отвечая на растущий спрос, приступил к созданию в своих окрестностях сети опорных туристских лагерей. Новые объекты будут размещены в рекреационной зоне Сочинского национального парка и Сочинского государственного заказника и соединены непротяженными маршрутами. При создании новых туристических объектов "Роза Хутор" использует корпоративный зеленый стандарт - "Зеленый код", включающий 18 групп критериев, охватывающих все стадии возведения туристической инфраструктуры.

"Рассчитывая удовлетворить спрос соотечественников на комфортное и безопасное путешествие в горы, мы работаем над созданием туристической инфраструктуры в удаленных и еще недавно труднодоступных местах. При этом для нас принципиальными являются задачи гармоничной интеграции объектов размещения в естественные ландшафты и защиты природных достопримечательностей от сопутствующего воздействия. Последовательное внедрение зеленых стандартов позволит нам не только усилить контроль за соблюдением законодательных требований, но и сделать больше, чем требует закон", - говорит Дмитрий Колосов, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

"Зеленый код" отражает приверженность курорта принципам минимизации воздействия на окружающую среду и сокращения потребления ресурсов при условии предоставления гостям условий для комфортного и безопасного отдыха. "Роза Хутор" делает свой стандарт обязательным для применения в работе курорта, а также для соисполнителей и партнеров.

"Появление нового корпоративного зеленого стандарта, безусловно, явление на рынке. С одной стороны, это очень серьезная заявка на лидерство, вполне соответствующая статусу курорта "Роза Хутор", одного из лидеров в отрасли, в том числе в части формирования условий для организованного туризма на особо охраняемой природной территории. В то же время к его содержанию стоит присмотреться и, возможно, провести открытое обсуждение в профессиональном сообществе. Это, как мне кажется, позволит туристской индустрии приобрести более совершенное средство экологического менеджмента", - коммментирует Гай Имз, председатель Совета по экологическому строительству (RuGBC).

Соответствие критериям "Зеленого кода" определяется оценкой по балльной системе, для этого выделены специальные индикаторы. Таким образом, разработчик плана туристической инфраструктуры или непосредственно возводящая объект команда получают возможность набрать большее количество баллов за счет достижения наилучшего результата в конкретных условиях. Например, может быть предложена оптимальная с точки зрения сохранения природного ландшафта схема размещения объектов, сформирован план мероприятий по обеспечению благополучия для диких животных, внедрено инновационное водосберегающее решение или исключено загрязнение при производстве работ и т. д. Итоговые оценки качества результатов определяются символическими уровнями, которые отражают достижения: "Бронза", "Серебро", "Золото", "Платина".

"В свое время мне довелось стоять у истоков работы по институализации первых зеленых стандартов для строительной отрасли в нашей стране - это происходило на волне инноваций, сопровождавших подготовку Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда Россия впервые углубилась в изучение моделей зеленых стандартов и предприняла системные шаги по их внедрению на олимпийской стройке, а также вложилась в разработку национального зеленого стандарта, закрепленного в итоге ГOCTом", - отмечает Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества. - С одной стороны, понятно стремление крупного рекреационного девелопера создать для себя комфортную экосистему, где и проекты, и их оценка будут находиться в одних руках, но эта модель закладывает риски - слишком легко утратить объективность и доверие рынка. В этой связи предлагаю инициаторам внедрения нового зеленого стандарта верифицировать его внешней экспертизой.

На стадии внедрения "Зеленого кода" курорт считает важным его открытое обсуждение в экспертной среде для дальнейшего совершенствования. После тестирования на проектах "Роза Хутор", новый зеленый стандарт может быть тиражирован для использования во всей туристской индустрии России. Инструменты такого рода, по мнению участников рынка, сейчас крайне необходимы отрасли.

При создании новых туробъектов "Роза Хутор" использует корпоративный стандарт "Зеленый код". Он включает 18 групп критериев, охватывающих все стадии возведения инфраструктуры