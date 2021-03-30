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30.03.2021 18:53
Рубрика: Экономика

Объявлен конкурс на проектирование городской электрички Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Крымская железная дорога объявила конкурс на подготовку проекта городской электрички в Севастополе стоимостью 115 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
В Севастополе построят станции для городской электрички

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию для реконструкции железнодорожных путей и строительства новых пассажирских станций. В качестве городской электрички будут использованы рельсовые автобусы РА-3 российского производства на дизельной тяге.

Планируется реконструировать железнодорожные пути от станции Инкерман-II до разъезда Сапунгорского, а также две ветки, ведущие в Камышовую бухту и Балаклаву. На маршрутах появятся 14 станций. Городская электричка будет ходить через микрорайон Жидилова, поселок Штурмовое, 5-й и 7-й километры Балаклавского шоссе, Золотую Балку, Камышовое шоссе, улицу Правды.

Напомним, проект "Городская электричка" реализуют в Севастополе в рамках федеральной целевой программы развития полуострова. В ФЦП для этого предусмотрено четыре миллиарда рублей. Электрички пустят от железнодорожного вокзала Севастополя по двум маршрутам: до Золотой балки в Балаклаве и Камышовой бухты. Планируется, что поезда будут ходить по тактовому графику, то есть отправляться через определенный промежуток времени.

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