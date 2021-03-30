Власти Сочи решили начать внедрение зеленых стандартов со сферы гостеприимства: владельцам отелей, гостиниц и санаториев предложили отказаться от использования пластиковых изделий. Предполагается, что это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе, а также заметно сократит расходы на переработку мусора. Кроме того, городские власти рассчитывают, что опыт популярного курорта станет примером для всей страны.

- С каждым годом растет экологическое сознание у молодых путешественников. Все чаще при выборе отеля или ресторана они обращают внимание на зеленые стандарты. Уверен, что сочинские отели и рестораны будут служить примером такой практики и станут движущей силой позитивных изменений в обществе, - сказал заместитель главы Сочи Владимир Морозов.

- Это начало большого пути. Отельерам мы хотим предложить простые решения - применение моющих средств, минимизацию использования пластика, в первую очередь одноразового, и в целом, снижение энерго- и ресурсозатрат, - пояснила директор департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева.

Как отметила заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского биосферного заповедника Ольга Пегова, Сочи может стать первым в России городом, отказавшимся от одноразового пластика.

- Экологизация важна для нашего региона, мы озадачились ею еще в прошлом году, когда на особо охраняемой природной территории просили туристов отказаться от одноразового пластика и не применять влажные салфетки, - сказала она.

Пока что отказ от пластика в Сочи носит рекомендательный характер. Впрочем, в некоторых отелях и санаториях "зеленые" решения уже принимают по собственной инициативе.

- Мы уже три года сортируем мусор, подбираем чистящие средства, наносящие наименьший вред окружающей среде, - отметил генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков. - Некоторые отельеры внедряют тоже эту практику, понимая, что должны заботиться об окружающей среде.

Однако многие относятся к предложению властей курорта настороженно. Так, по мнению президента Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анны Нетягиной, заменить пластиковую посуду можно, например, на бамбуковую или деревянную, но ее стоимость будет в четыре-пять раз выше, что скажется на ценах на путевки.

Справка "РГ"

По данным ООН, в мировой океан ежегодно выбрасывают до восьми миллионов тонн пластика. Экологи предупреждают, что при таких темпах к 2050 году пластика в воде станет больше, чем рыбы. В некоторых странах пластиковые изделия уже запрещены, наиболее строгие законы действуют в Кении, Австралии, ЮАР и на Тайване. В России в настоящее время также прорабатываются законы с целью ограничить использование неперерабатываемого пластика.

При этом, по данным опроса SuperJob, в настоящее время от пластиковой посуды готовы отказаться 82 процента россиян, за последние три года их доля выросла на 12 процентов. При этом чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты в возрасте до 24 лет. Экологи предупреждают, что при таких темпах к 2050 году пластика в воде станет больше, чем рыбы. В некоторых странах пластиковые изделия уже запрещены, наиболее строгие законы действуют в Кении, Австралии, ЮАР и на Тайване.

В России в настоящее время также прорабатываются законы с целью ограничить использование неперерабатываемого пластика.

По данным опроса SuperJob, в настоящее время от пластиковой посуды готовы отказаться 82 процента россиян, за последние три года их доля выросла на 12 процентов. При этом чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты в возрасте до 24 лет.