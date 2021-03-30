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30.03.2021 14:39
Рубрика: Общество

Курорт без пластика

Сочинским отельерам предложили задуматься об экологии
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 66(8417)
Власти Сочи решили начать внедрение зеленых стандартов со сферы гостеприимства: владельцам отелей, гостиниц и санаториев предложили отказаться от использования пластиковых изделий. Предполагается, что это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе, а также заметно сократит расходы на переработку мусора. Кроме того, городские власти рассчитывают, что опыт популярного курорта станет примером для всей страны.
Отказ от использования пластиковой посуды заметно изменит облик российских курортов. Фото: Максим Коротченко Отказ от использования пластиковой посуды заметно изменит облик российских курортов. Фото: Максим Коротченко
Отказ от использования пластиковой посуды заметно изменит облик российских курортов. Фото: Максим Коротченко
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
На сочинском курорте "Роза Хутор" внедряют "Зеленый код"

- С каждым годом растет экологическое сознание у молодых путешественников. Все чаще при выборе отеля или ресторана они обращают внимание на зеленые стандарты. Уверен, что сочинские отели и рестораны будут служить примером такой практики и станут движущей силой позитивных изменений в обществе, - сказал заместитель главы Сочи Владимир Морозов.

- Это начало большого пути. Отельерам мы хотим предложить простые решения - применение моющих средств, минимизацию использования пластика, в первую очередь одноразового, и в целом, снижение энерго- и ресурсозатрат, - пояснила директор департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева.

Как отметила заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского биосферного заповедника Ольга Пегова, Сочи может стать первым в России городом, отказавшимся от одноразового пластика.

- Экологизация важна для нашего региона, мы озадачились ею еще в прошлом году, когда на особо охраняемой природной территории просили туристов отказаться от одноразового пластика и не применять влажные салфетки, - сказала она.

Пока что отказ от пластика в Сочи носит рекомендательный характер. Впрочем, в некоторых отелях и санаториях "зеленые" решения уже принимают по собственной инициативе.

- Мы уже три года сортируем мусор, подбираем чистящие средства, наносящие наименьший вред окружающей среде, - отметил генеральный директор санатория "Заполярье" Сергей Меренков. - Некоторые отельеры внедряют тоже эту практику, понимая, что должны заботиться об окружающей среде.

Однако многие относятся к предложению властей курорта настороженно. Так, по мнению президента Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анны Нетягиной, заменить пластиковую посуду можно, например, на бамбуковую или деревянную, но ее стоимость будет в четыре-пять раз выше, что скажется на ценах на путевки.

Справка "РГ"

По данным ООН, в мировой океан ежегодно выбрасывают до восьми миллионов тонн пластика. Экологи предупреждают, что при таких темпах к 2050 году пластика в воде станет больше, чем рыбы. В некоторых странах пластиковые изделия уже запрещены, наиболее строгие законы действуют в Кении, Австралии, ЮАР и на Тайване. В России в настоящее время также прорабатываются законы с целью ограничить использование неперерабатываемого пластика.

При этом, по данным опроса SuperJob, в настоящее время от пластиковой посуды готовы отказаться 82 процента россиян, за последние три года их доля выросла на 12 процентов. При этом чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты в возрасте до 24 лет. Экологи предупреждают, что при таких темпах к 2050 году пластика в воде станет больше, чем рыбы. В некоторых странах пластиковые изделия уже запрещены, наиболее строгие законы действуют в Кении, Австралии, ЮАР и на Тайване.

В России в настоящее время также прорабатываются законы с целью ограничить использование неперерабатываемого пластика.

По данным опроса SuperJob, в настоящее время от пластиковой посуды готовы отказаться 82 процента россиян, за последние три года их доля выросла на 12 процентов. При этом чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты в возрасте до 24 лет.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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