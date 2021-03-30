Составлен рейтинг самых бестактных городов РФ

В России определены города, где живут самые бестактные люди. На первых позициях рейтинга оказались Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи.

По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте, в пятерку городов с невоспитанным населением также вошли Иваново и Белгород. Выводы были сделаны на основе трех вопросов, которые специалисты агентства Zoom Market задали жителям 21 города страны. Участники исследования должны были признаться в том, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения, всегда ли дослушивают своих собеседников и любят ли раздавать советы.

Оказалось, что больше всего наши соотечественники любят давать советы малознакомым людям - 86 процентов опрошенных. 67 процентов могут не дослушать собеседника. А 23 процента участников соцопроса считают возможным вмешиваться в чужой разговор.