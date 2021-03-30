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30.03.2021 10:50
Рубрика: Общество

Составлен рейтинг самых бестактных городов РФ

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В России определены города, где живут самые бестактные люди. На первых позициях рейтинга оказались Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи.

Фото: istock
Опрос: Россияне назвали условия счастливой жизни

По данным федерального социологического опроса, проведенного в марте, в пятерку городов с невоспитанным населением также вошли Иваново и Белгород. Выводы были сделаны на основе трех вопросов, которые специалисты агентства Zoom Market задали жителям 21 города страны. Участники исследования должны были признаться в том, вмешиваются ли они в чужие разговоры без приглашения, всегда ли дослушивают своих собеседников и любят ли раздавать советы.

Оказалось, что больше всего наши соотечественники любят давать советы малознакомым людям - 86 процентов опрошенных. 67 процентов могут не дослушать собеседника. А 23 процента участников соцопроса считают возможным вмешиваться в чужой разговор.

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