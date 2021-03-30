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30.03.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

В Крыму лжесотрудник ФСБ осужден за вымогательство 2,3 миллиона рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя приговорил к двум годам лишения свободы условно мошенника, который предложил преступнику за взятку в 2,3 миллиона рублей избежать уголовной ответственности либо же смягчить ее. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Правоохранители установили, что, зная о рассматриваемом в том же Киевском райсуде уголовном деле, "решала" предложил фигуранту за солидную сумму посодействовать в освобождении от ответственности или смягчении приговора. Представившись сотрудником Федеральной службы безопасности, злоумышленник сообщил, что деньги передаст рассматривающим дело прокурору и судье. Позже в телефонных разговорах и при личных встречах злоумышленник передавал своему "клиенту" различную информацию о деле, якобы полученную от гособвинителя и судьи. Когда мошенник получил от обвиняемого деньги и муляж денег на необходимую сумму, его задержали правоохранители.

На суде по собственному уголовному делу в связи с покушением на мошенничество в особо крупном размере он признал свою вину и подтвердил обстоятельства преступления. Учитывая личность злоумышленника и то, что преступление он совершил впервые и имеет малолетних детей, суд приговорил его к условному сроку с трехлетним испытательным. Приговор суда вступил в законную силу.

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