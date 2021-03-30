В Алуште на форуме "Достижение. Новое время" предприниматели и представители власти обсудили перспективы развития в регионе семейного бизнеса, в том числе в АПК. С какими сложностями сталкиваются начинающие фермеры и на какую государственную поддержку они могут рассчитывать, узнал корреспондент "РГ".

Развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве Крыма решает социальную задачу, способствуя созданию новых рабочих мест и прекращению оттока людей из села. При этом в последние годы на полуострове появляется все больше успешных примеров семейного бизнеса, созданного людьми, приехавшими на полуостров из других российских регионов. Многие из них смогли реализовать свои проекты благодаря господдержке, в том числе субсидиям и грантам на развитие семейной фермы.

- Часто люди с образованием, совершенно далеким от сельского хозяйства, приезжают в республику и основывают здесь фермы. Это жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства РК Маргарита Екимова. По ее словам, в этом году на поддержку малых форм хозяйствования в Крыму предусмотрено 50,8 миллиона рублей, из них 30 миллионов выделят семейным фермам.

Многодетная семья Татьяны Курашкиной переехала в Крым с Севера в 2014 году. Старшему сыну 28 лет, младшим детям - 11 и 8 лет. Все они участвуют в семейном деле.

- Я поняла, что Крым - это именно то место, где мы хотим жить. Здесь мы решили выращивать лаванду и другие эфиромасличные, - рассказывает Татьяна.

Она признается, что занимается бизнесом с 23 лет, однако опыта в сельском хозяйстве до переезда на полуостров у нее не было. Семья смогла получить грант регионального минсельхоза и сейчас производит эфирное масло и натуральную косметику на его основе, а также травяной чай.

Фермерская история петербуржца Михаила Батунина началась в 2017 году. Он решил кардинально сменить профессиональную деятельность, а заодно и место жительства. Сегодня он председатель успешного животноводческого кооператива в Бахчисарайском районе.

- Решение переехать с семьей в Крым было достаточно неожиданным. Мы в какой-то момент поняли, что хотим заниматься созидательным бизнесом и трудом на земле, производить натуральные продукты. В Бахчисарайском районе начали строить дом, а недалеко продавалась небольшая действующая животноводческая ферма на 30 коров. Мы выкупили ферму, провели реконструкцию, - рассказывает предприниматель.

Серьезной проблемой стал поиск работников: оказалось, в Крыму непросто найти людей, готовых трудиться на земле. Часть сотрудников пришлось привлекать из других регионов России.

Еще одна проблема, с которой столкнулся предприниматель, - корма для животных.

- Учитывая засушливое лето, они были низкого качества, но при этом в цене взлетели в полтора раза. Мы решили, что нам надо заготавливать корма самим. В прошлом году супруга стала главой крестьянско-фермерского хозяйства, получила грант от министерства сельского хозяйства РК, на эти деньги приобрели трактор и косилку. У нас 30 гектаров земли, и теперь большую часть кормов мы можем заготовить сами, - говорит Михаил.

Еще одну субсидию семья Батуниных получила на строительство собственной сыроварни. Ее решили построить, столкнувшись с проблемой реализации молока: в районе нет ни одного молокоперерабатывающего предприятия, из-за сложностей со сбытом большинство местных жителей не держат коров.

- 150 - 300 литров молока в сутки мы и сейчас можем перерабатывать, а с открытием сыроварни - до четырех тонн. Мы решим и свою проблему со сбытом молока, и поможем землякам, - говорит Михаил.

Фермеры производят по домашнему рецепту творог, сливки, йогурт, сыр, брынзу. За молочной продукцией к ним приезжают жители близлежащих городов. Кстати, продолжить дело отца планирует 14-летний сын. Парень решил после школы поступить в сельскохозяйственный вуз.

Есть примеры успешного семейного бизнеса и в других сферах, например, в легкой промышленности. Предприятие семьи Элины Горячевой известно далеко за пределами Крыма и РФ. Их семейный бизнес связан с пошивом меховых изделий, секреты мастерства передаются из поколения в поколение. В 1980-х годах дедушка Элины, Николай Константинович, одним из первых организовал дело по пошиву шапок из натурального меха в Днепропетровской области. Вскоре в этом бизнесе была занята вся семья, появились заказы на пошив верхней одежды.

- Большим спросом пользовались детские шубки, комбинезоны. Из-за отсутствия детского манекена я начала работать манекенщицей практически с рождения, - смеется Элина.

В 1993 году семья переехала жить в Крым. Сегодня Элина Горячева возглавляет меховую фабрику, она член Союза дизайнеров России. Предприятие работает круглогодично, здесь трудятся 75 человек.

- Вхождение Крыма в состав РФ открыло широчайшие возможности для всех видов бизнеса, для нашего в том числе. Мы сотрудничаем со всеми регионами РФ, - отмечает Элина Горячева.

Между тем

С 2014 по 2020 год на развитие аграрного комплекса республики из госбюджета поступило 15,3 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда - на малые формы хозяйствования. Гранты получили 440 начинающих фермеров и 23 основателя семейных ферм.

Чтобы получить грант, фермерское хозяйство должно быть зарегистрировано на сельской территории в РК более 12 месяцев. Обязательное условие - наличие земли сельхозназначения, зданий и сооружений. Максимальный размер гранта - 20 миллионов рублей. Эти средства можно получить на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию зданий и помещений, предназначенных для хранения и переработки сельхозпродукции, на покупку животных, птицы, сельскохозяйственной техники и оборудования.