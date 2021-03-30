В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции

В Республике Крым выразили благодарность правительствам Австралии и Канады, которые расширили санкции против России и полуострова и тем самым дали бесплатную рекламу местным достопримечательностям. В Госсовете Республики считают, что ограничения за возведение и использование Крымского моста лишь повысят интерес к этому уникальному инфраструктурному объекту.

- Это отличная реклама нашим курортам, - сказал РИА Новости председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Санкции вызывают эффект бумеранга: как только откроют границы, иностранцы снова поедут в Крым посмотреть своими глазами на Крымский мост и другие инфраструктурные, исторические и природные красоты полуострова.

В доковидном 2019 году полуостров посетили зарубежные гости более чем из 150 стран. Более всего - 1,1 миллиона человек - граждан Украины, а также туристы из Беларуси, Казахстана, Германии, Узбекистана, Армении, Эстонии, Азербайджана, Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств.

- Западным странам стоит уяснить, что никакие ограничения не остановят динамичное развитие региона, - заявил Черняк.

Ранее Канада ввела новые санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц, которые участвовали в возведении и эксплуатации Крымского моста. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно при этом обвинил Россию в нарушении прав жителей Крыма и незаконном заселении полуострова российскими гражданами. В свою очередь, Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, которые также обвиняются в строительстве Крымского моста.