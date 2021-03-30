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30.03.2021 14:15
Рубрика: Экономика

В Крыму заявили о 1600 вакансиях в жилищном строительстве

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Активное жилищное строительство и возведение новых жилых микрорайонов привело к дефициту инженерных и рабочих кадров у крымских девелоперов.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

По данным на 29 марта, для строительства жилья в Крыму необходимо сейчас 1600 человек. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

Фото: Владимир Аносов
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Полуостров как постоянное место жительства выбирают все больше россиян и украинцев, которые при переезде первом делом ищут подходящие варианты приобретения жилья. По словам Бабашова, строители вынуждены наращивать свои мощности, но не поспевают за спросом. В 2020 году, по данным Крымстата, в РК построено 775,8 тысячи квадратных метров жилых домов - 97 процентов к уровню 2019 года. И один из сдерживающих факторов - дефицит кадров.

- Но если экскаватор или кран можно относительно легко купить, то профессионала-строителя нужно еще постараться найти, - говорит Бабашов. - Кстати, во многом из-за этого, что за последние пять лет в отрасли значительно выросли зарплаты (по информации Крымстата, средняя зарплата в строительстве в РК достигла 47925 рублей - прим.ред.).

По данным Ассоциации застройщиков Крыма, из 1600 человек, которых сейчас не хватает в жилищном строительстве, нужны 100 человек с высшим образованием и 1500 человек со средним специальным. Как уточнил глава профильного комитета парламента, в эти дни стройки нуждаются в 45 мастерах общестроительных работ, 35 специалистах по строительству и эксплуатации зданий и сооружений, 800 специалистах по изготовлению строительных сеток и каркасов, до 400 изготовителях железобетонных изделий, 150 разнорабочих, 30 сварщиках, 10 машинистах дорожных и строительных машин, 30 слесарях.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Вскоре комитет Госсовета проведет консультации с учебными заведениями на предмет подготовки молодых кадров.

Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов заявлял о катастрофическом дефиците рабочей силы на полуострове, обострившемся из-за пандемии коронавируса. Главным образом из-за того, что девелоперы не могут завезти гастарбайтеров из стран ближнего зарубежья. Причем, специалистов не хватает не только в жилищном строительстве, но и в дорожно-строительной отрасли, и при возведении объектов ФЦП. По оценке Константинова, строительная отрасль сейчас нуждается в 10 тысячах человек.

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