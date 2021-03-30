В настоящее время на Дону сосредоточено более четверти всех российских объектов ветроэнергетики. При этом не менее 65 процентов оборудования донских ветропарков производится в России, в том числе непосредственно в Ростовской области. Крупные предприятия по производству ветротурбин и башен для ветроэнергетических установок работают в Волгодонске и Таганроге. Компании новой для региона отрасли ориентированы не только на внутренний рынок, планируется, что после завершения проектов ветрогенерации в Ростовской области, они будут поставлять оборудование в другие регионы России и за рубеж.
В этом году мощности донской ветрогенерации пополнят еще три ветропарка. В частности, в июле планируется пуск Азовской ВЭС, которую строит итальянская компания "Энел". Как сообщил генеральный директор ООО "Энел Рус Винд Азов" Макар Кузнецов, на заседании круглого стола в региональном Законодательном собрании, посвященном развитию ветроэнергетики, 26 ветроэнергетических установок обеспечат общую мощность 90 МВт.
- Это позволит в год вырабатывать порядка 320 миллионов киловатт электроэнергии для нужд 120 тысяч домохозяйств, а также избежать выбросов в атмосферу порядка 250 тысяч тонн углекислого газа, - сказал он.
ПАО "Фортум" в этом году планирует завершить строительство второй очереди ветропарка в Каменском районе и в Донецке мощностью 50 МВт. Как отметил вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингом компании Дмитрий Боровиков, на Ростовскую область сегодня приходится примерно половина всех активов акционерного общества в сфере возобновляемых источников энергии.
В Зимовниковском районе строительство Марченковской ВЭС общей мощностью 120 МВт ведет компания "Новавинд" (входит в Росатом), завершить проект также планируется в этом году. Как отмечает директор филиала компании в Ростове-на-Дону Александр Чуркин, помимо собственно создания мощностей "зеленой" энергетики, ВЭС оказывают существенное влияние на развитие сельских территорий.
- Сейчас мы сельскохозяйственный район преобразуем в промышленный. Сегодня на наших площадках трудятся порядка 400 человек. Привлекаются люди с высоким уровнем компетенции, все местные поставщики услуг задействованы на 100 процентов, - пояснил Чуркин. Эксперты отмечают, что крупный кластер возобновляемой энергии в Ростовской области может сделаться своего рода вечным двигателем привлечения инвестиций: регион становится привлекательным для компаний, ориентированных на использование "чистой" энергии, кроме того, регулярными станут вложения в обновление и дальнейшее развитие самих ветропарков.
Следующим шагом "зеленой" генерации в Ростовской области должно стать появление солнечных электростанций. Сегодня власти региона ведут переговоры с рядом потенциальных инвесторов, уже определены места для строительства первых станций: это участки южнее Гуково и Новошахтинска, а также восточные районы, для которых развитие "зеленой" энергетики послужит новой точкой экономического роста.
Игорь Бураков, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области, председатель комитета Заксобрания РО по экономической политике:
- У Ростовской области большой потенциал, чтобы наращивать мощности. Мы видим успехи в сфере ветроэнергетики, но "зеленая" энергетика подпитывается не только энергией ветра. Следующий этап, над которым мы сейчас напряженно работаем, - это солнечная энергетика. Мы хотим, чтобы Ростовская область заняла здесь лидирующие позиции и в экономике, и в деле сохранения природы. Чем чище источники энергии в регионе, тем привлекательнее он для жителей.