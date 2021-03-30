В 2020 году Ростовская область вышла на первое место в России по установленной мощности ветрогенерации, здесь начали работу ветропарки в Каменском и Красносулинском районе суммарной мощностью 350 МВт. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких ветропарков: в Каменском, Азовском и Зимовниковском районе

В настоящее время на Дону сосредоточено более четверти всех российских объектов ветроэнергетики. При этом не менее 65 процентов оборудования донских ветропарков производится в России, в том числе непосредственно в Ростовской области. Крупные предприятия по производству ветротурбин и башен для ветроэнергетических установок работают в Волгодонске и Таганроге. Компании новой для региона отрасли ориентированы не только на внутренний рынок, планируется, что после завершения проектов ветрогенерации в Ростовской области, они будут поставлять оборудование в другие регионы России и за рубеж.

В этом году мощности донской ветрогенерации пополнят еще три ветропарка. В частности, в июле планируется пуск Азовской ВЭС, которую строит итальянская компания "Энел". Как сообщил генеральный директор ООО "Энел Рус Винд Азов" Макар Кузнецов, на заседании круглого стола в региональном Законодательном собрании, посвященном развитию ветроэнергетики, 26 ветроэнергетических установок обеспечат общую мощность 90 МВт.

- Это позволит в год вырабатывать порядка 320 миллионов киловатт электроэнергии для нужд 120 тысяч домохозяйств, а также избежать выбросов в атмосферу порядка 250 тысяч тонн углекислого газа, - сказал он.

ПАО "Фортум" в этом году планирует завершить строительство второй очереди ветропарка в Каменском районе и в Донецке мощностью 50 МВт. Как отметил вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингом компании Дмитрий Боровиков, на Ростовскую область сегодня приходится примерно половина всех активов акционерного общества в сфере возобновляемых источников энергии.

В Зимовниковском районе строительство Марченковской ВЭС общей мощностью 120 МВт ведет компания "Новавинд" (входит в Росатом), завершить проект также планируется в этом году. Как отмечает директор филиала компании в Ростове-на-Дону Александр Чуркин, помимо собственно создания мощностей "зеленой" энергетики, ВЭС оказывают существенное влияние на развитие сельских территорий.

- Сейчас мы сельскохозяйственный район преобразуем в промышленный. Сегодня на наших площадках трудятся порядка 400 человек. Привлекаются люди с высоким уровнем компетенции, все местные поставщики услуг задействованы на 100 процентов, - пояснил Чуркин. Эксперты отмечают, что крупный кластер возобновляемой энергии в Ростовской области может сделаться своего рода вечным двигателем привлечения инвестиций: регион становится привлекательным для компаний, ориентированных на использование "чистой" энергии, кроме того, регулярными станут вложения в обновление и дальнейшее развитие самих ветропарков.

Следующим шагом "зеленой" генерации в Ростовской области должно стать появление солнечных электростанций. Сегодня власти региона ведут переговоры с рядом потенциальных инвесторов, уже определены места для строительства первых станций: это участки южнее Гуково и Новошахтинска, а также восточные районы, для которых развитие "зеленой" энергетики послужит новой точкой экономического роста.

Прямая речь

Игорь Бураков, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области, председатель комитета Заксобрания РО по экономической политике:

- У Ростовской области большой потенциал, чтобы наращивать мощности. Мы видим успехи в сфере ветроэнергетики, но "зеленая" энергетика подпитывается не только энергией ветра. Следующий этап, над которым мы сейчас напряженно работаем, - это солнечная энергетика. Мы хотим, чтобы Ростовская область заняла здесь лидирующие позиции и в экономике, и в деле сохранения природы. Чем чище источники энергии в регионе, тем привлекательнее он для жителей.