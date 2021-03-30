В Симферополе зоопарк закрыли из-за лошади, откусившей палец ребенку

В Симферополе зооуголок Детского парка временно закрыт для посетителей из-за откушенного лошадью у пятилетней девочки пальца. Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Денис Свирякин.

- Я издал указ о приостановке деятельности зооуголка на неопределенное время, - сказал Свирякин в комментарии телеканалу "Крым24". - Создана комиссия для внутренней проверки. Все мероприятия, необходимые в этом случае, будут выполнены. До тех пор, пока мы их не выполним, мы не откроемся.

Также Денис Свирякин выразил искренние соболезнования семье пострадавшей девочки. "Коллектив учреждения принимает случившееся как личную трагедию", - заключил Свирякин.

Напомним, лошадь откусила девочке палец на правой руке, когда та с матерью кормила животное. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности в зоопарке. В частности, эксперты проверят разделительные барьеры между животными и посетителями. СК, в свою очередь, расследует уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее МБУК "Парки столицы" анонсировало открытие весной 2021 года второй очереди зооуголка, благодаря чему площадь зверинца вырастет в два раза. Для этого на свободной территории были выложены тротуарные плиты, установлены беседки и смонтированы новые вольеры. В них уже поселились ослики, енотовидные собаки, канадские волки, лани, белохвостые орланы и орлы-могильники.