В Туапсе возле многоквартирного жилого дома обвалился грунт

В Туапсе, около дома 90 по улице Кириченко накануне в 18.55 произошел сход насыпного грунта.

"К месту происшествия сразу выехала оперативная группа управления по делам ГО и ЧС, представители администраций города и района, - сообщает пресс-служба администрации Туапсе. - Бетонные сооружения повреждены не были, поэтому оповещение жителей близлежащих МКД не производилось. Мониторинг ситуации ночью вели наряд ППС и спасатели. Сегодня на место направлены специалисты муниципального земельного контроля".

Из-за непосредственной близости схода грунта из частного дома по улице Калараша одного человека отселили в маневренный фонд - в дом 13 по улице Пушкина. Кроме того, под угрозой повреждения находится тепловая трасса, ведущая к многоквартирным домам.

Из-за того, что сход грунта произошел в кадастровых границах многоквартирного дома, застройщику - компании "Спецфундаментстрой" - направили предписание о принятии в кратчайшие сроки мер по предотвращению обрушения земельного участка.