В Волгоградской области от укуса домашней кошки погибла женщина

В Новоаннинском районе Волгоградской области погибла 60-летняя женщина, которую укусила домашняя кошка. Медики выяснили, что причиной смерти стало бешенство.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона, женщина обратилась за помощью к врачам, считая, что заразилась коронавирусом. Однако медики выяснили, что виной ее плохого самочувствия стало бешенство.

Пациентка поступила в областную инфекционную больницу. Врачи предприняли все усилия, чтобы ее спасти, однако лечение не дало результата.

Оказалось, что у женщины были домашние животные. Полтора месяца назад ее укусила кошка, но большого значения она этому случаю не придала и в больницу не обратилась. Через некоторое время ее собака умерла, а кошку пришлось убить из-за ее агрессивного поведения. Женщина не сообщила об этом ветеринарам.

Медики считают, что домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которая иногда появлялась во дворе.