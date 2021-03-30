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30.03.2021 13:13
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области от укуса домашней кошки погибла женщина

Текст: Марина Бровкина (Ростовская область)

В Новоаннинском районе Волгоградской области погибла 60-летняя женщина, которую укусила домашняя кошка. Медики выяснили, что причиной смерти стало бешенство.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона, женщина обратилась за помощью к врачам, считая, что заразилась коронавирусом. Однако медики выяснили, что виной ее плохого самочувствия стало бешенство.

Пациентка поступила в областную инфекционную больницу. Врачи предприняли все усилия, чтобы ее спасти, однако лечение не дало результата.

Оказалось, что у женщины были домашние животные. Полтора месяца назад ее укусила кошка, но большого значения она этому случаю не придала и в больницу не обратилась. Через некоторое время ее собака умерла, а кошку пришлось убить из-за ее агрессивного поведения. Женщина не сообщила об этом ветеринарам.

Медики считают, что домашние животные заразились бешенством от дикой лисы, которая иногда появлялась во дворе.

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