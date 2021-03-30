Челябинскую компанию оштрафовали за копирование чужого названия

Челябинским управлением ФАС разрешен спор двух компаний, расквартированных по одному адресу и имеющих сходное до степени смешения коммерческое наименование. Как выяснилось, одна из них на год позже зарегистрировалась под вывеской своего ближайшего конкурента, сообщили во вторник в антимонопольном ведомстве.

- В ходе расследования выяснилось, что обе фирмы располагаются по одному адресу на Троицком тракте в Челябинске и занимаются оптовой торговлей металлопроката, - пояснила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. - При этом пожаловавшаяся на недобросовестную конкуренцию "Уральская стальная компания" зарегистрирована под этим названием в 2014 году, а компания, позаимствовавшая то же "имя", но без пробелов между словами, - в 2015-м.

С учетом одного местонахождения и схожего названия произошла чехарда. Компании начали путать не только контрагенты, но даже почта и контролирующие органы.

А поскольку Законом о защите конкуренции запрещено посягательство на исключительное право индивидуализации юридических лиц, то зарегистрированная на год позже компания признана нарушителем и оштрафована на 100 тысяч рублей.

Как отметили в УФАС, ранее она уже выплатила 50 тысяч рублей за непредставление запрошенной информации в установленный срок, что привело к отложению рассмотрения дела. Кстати, еще до окончания разбирательства нарушитель поспешил зарегистрировать новое название.