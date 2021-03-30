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30.03.2021 04:17

Решают комплексно

Чем Екатеринбургу поможет закон о развитии застроенных территорий
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Спецвыпуск № 66(8417)
Окраины Екатеринбурга давно превратились в полноценные мини-города: с современными домами, аккуратными газонами, детскими и спортивными площадками, парками, магазинчиками и кафе на первых этажах. Правда, добираться в центр на работу из такого урбанистического рая тяжело.
Новые объекты не должны быть заплатками на прохудившемся кафтане: нам нужна цельная, современная городская ткань, считает глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев. Фото: Татьяна Андреева/РГ Новые объекты не должны быть заплатками на прохудившемся кафтане: нам нужна цельная, современная городская ткань, считает глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Новые объекты не должны быть заплатками на прохудившемся кафтане: нам нужна цельная, современная городская ткань, считает глава "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев. Фото: Татьяна Андреева/РГ

А в сердце мегаполиса тем временем - ржавые пояса заброшенных промплощадок, покосившиеся бараки и неухоженный частный сектор, который невольно стараешься обойти стороной. Девелоперы давно пытаются освоить обжитые территории: поначалу раздражающей жителей точечной застройкой (к счастью, практика уходит в небытие), сейчас - комплексным развитием застроенного, но уже не отвечающего запросам современного человека пространства.

Понимание, как создавать комфортную городскую среду в исторически сформировавшихся районах, у экспертов есть. Чтобы систематизировать знания, минстрой вместе с компанией ДОМ.РФ и консалтинговым бюро STRELKA разработали "Стандарты комплексного освоения территорий", где прописаны основные параметры удобной для человека застройки. Ключевая рекомендация "Стандартов" - обеспечить насыщенность среды и возможность максимум потребностей жителей удовлетворить в шаговой доступности от дома. Документ носит рекомендательный характер, однако крупные девелоперы сегодня активно внедряют "Стандарты" в свою работу, поскольку этого требует рынок.

Например, компания "Атомстройкомплекс" с 2012 года расселяет бараки на Уралмаше, на их месте возводит современный микрорайон с выразительной архитектурой, комфортными квартирами, безопасными уютными улицами, прогуливаться по которым можно вдоль магазинов и кафе, расположенных на первых этажах домов. Здесь же компания построила деловой центр "ASK", обеспечив жителям микрорайона возможность работать рядом с домом. Недалеко от комплекса компания завершает реконструкцию школы № 80, по своей инициативе разработала и передала администрации района концепцию обновления летнего парка "Уралмаш", который находится через дорогу от территории застройки. Так, шаг за шагом, "Атомстройкомплекс" собирает паззл, из которого складывается комфортная городская среда. Кстати, этот проект компании отмечен престижной федеральной премией "FIABCI" как "Лучший проект по развитию застроенных территорий".

Комплексным обновлением городской среды "Атомстройкомплекс" занимается с первых лет работы. Еще в середине 90-х компания расселила частный сектор в самом центре города, на ул. Красноармейской, чтобы построить первый элитный квартал с собственной инфраструктурой и пешеходным бульваром. И по сей день большая часть проектов застройщика идет на территориях, подразумевающих ликвидацию частного, ветхого, аварийного жилья. Только за последние 10 лет "Атомстройкомплекс" переселил в новые квартиры более 1200 семей из не пригодных для жизни бараков на Эльмаше, Уралмаше, Широкой речке, в Пионерском поселке и Втузгородке. Новый закон о КРТ, по мнению главы компании, заслуженного строителя России Валерия Ананьева, позволит вести эту работу более эффективно и системно.

- Город жив, когда он меняется. Однако новые строительные объекты не должны быть как заплатки на прохудившемся кафтане: нам нужна цельная, современная городская ткань. Сейчас основная сложность - отсутствие четких правил работы с собственниками устаревших помещений и территорий - промплощадок, складов, частного сектора. Чтобы взять в работу целый квартал, выкупить объекты у владельцев, нужно определиться со сроками и стоимостью. А это непредсказуемо: инвестор может лишь договариваться с каждым индивидуально, но искать компромисс порой приходится долго. Закон о КРТ призван не только регламентировать работу с заинтересованными лицами, защитив интересы всего города, включая собственников и инвесторов, но и обеспечить своевременное возведение на обновляемых территориях объектов инфраструктуры - дорог, школ, детских садов. Главное, чтобы все участники - власти, застройщики, жители, собственники ресурсоснабжающих организаций - понимали свою роль и были заинтересованы содействовать развитию города. Это общее дело, нужное каждому из нас. Если город развивается, в нем интересно жить, работать, в нем активен бизнес и в итоге растет уровень жизни.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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