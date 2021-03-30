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30.03.2021 04:22

Мосты дружбы

Газодобытчики предложили ямальским школьникам снять видео на родном языке
Текст: Ирина Ремес
Российская газета - Спецвыпуск № 66(8417)
Акцию "Читаю на родном языке" служба по связям с общественностью Общества "Газпром добыча Уренгой" придумала для того, чтобы объединить ребят газовой столицы и учеников-представителей коренных народов Севера из школы-интерната села Самбург.
Молодежь Самбурга к национальным языкам и культуре относится с большим почтением. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой" Молодежь Самбурга к национальным языкам и культуре относится с большим почтением. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"
Молодежь Самбурга к национальным языкам и культуре относится с большим почтением. Фото: Пресс-служба ООО "Газпром добыча Уренгой"

В рамках социального проекта "Мосты дружбы" газодобытчики предложили школьникам записать 30-секундное видео на национальном языке. Это могли быть стихи или проза, в том числе собственного сочинения, главное - чтобы смысл послания затрагивал тему Родины, семьи, исторического и культурного наследия. Ролик следовало разместить в социальных сетях с хештегом #ЧитаюНаРодномЯзыке.

- Коммуникации развиваются сегодня очень бурно, но многие забывают о литературных нормах, искажают русский и другие языки неуместными оборотами, жаргонизмами, иностранными словами. Наша задача - привлечь внимание ребят к этой проблеме, показать им, как важно беречь свой язык, традиции и культуру, - говорит начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации Общества "Газпром добыча Уренгой" Наталья Кицова.

Идея газодобытчиков самбургским старшеклассникам пришлась по душе.

- В первый же день акции многие ребята начали продумывать, где снять видео, подбирать стихотворения, искать костюмы. В школе действует музей, где хранятся национальные наряды, есть кружок, воспитанницы которого шьют, в том числе и народную одежду. Приятно было наблюдать, как дети стараются получше выполнить условия акции, как трепетно относятся к родному языку и культуре, - рассказывает заместитель директора по образовательному процессу школы-интерната села Самбург Марина Савкина.

В самбургской школе сейчас 462 ученика, 94 процента - это ненцы и только шесть - представители русской, украинской диаспор и коми.

- Сценарий мы разрабатывали все вместе, - рассказывает одиннадцатиклассница, режиссер съемок Екатерина Хатанзеева. - Четверо ребят прочитали красивое стихотворение про Ямал на родных языках - русском, коми-зырянском, марийском, ненецком. А трио девочек в национальных костюмах исполнило песню на коми-зырянском. Это и мой нацио­нальный язык, правда, я плохо на нем говорю, потому что редко выпадает такая возможность, поэтому участвовать в проекте мне понравилось.

Контент выкладывался на специально созданной площадке в Интернете. В постах учеников "Газпром-классов" школы "Земля родная" из Нового Уренгоя звучат слова о красоте родного языка и любви к России, восхищения мужеством первопроходцев Севера и силой духа его современных жителей.

Участники программы "Будущее вместе - Духовное наследие" из новоуренгойской Православной гимназии тоже не остались в стороне от акции. Они подготовили содержательные видеоролики, посвященные русскому языку. Под музыкальное сопровождение гимназисты поочередно озвучили высказывания Александра Куприна, Ивана Тургенева, Петра Вяземского о родном языке, о его богатстве, красоте и многогранности. Коллективное выступление дополнили самостоятельные стихотворные этюды. Например, одиннадцатиклассник Егор Слипченко выучил и прочитал произведение о русской словесности со словами благодарности Кириллу и Мефодию "за буквы, звуки, благозвучность слов".

Проект "Мосты дружбы" призван поддержать межнациональные духовные связи внутри округа, воспитать в молодом поколении ямальцев теплые чувства к Родине, родному краю.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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