Отопительный сезон на Урале длится свыше полугода. И хотя жители региона привыкли к суровой зиме, всем нам хочется, чтобы в морозы дома было тепло и уютно.

Кто и как обеспечивает комфортный микроклимат в наших квартирах, рассказал руководитель теплоинспекции Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергей Голубенко.

Российская газета: Сергей Анатольевич, порой температура в соседних многоэтажках отличается кардинально: в одной жильцы вынуждены кутаться, в другой - открывать форточки из-за жары и духоты. Чья это недоработка - поставщика тепла?

Сергей Голубенко: Ресурсоснабжающая организация отвечает за поставку тепла только до входа в здание, при этом параметры теплоносителя строго регламентированы законом и зависят от погодных условий: чем холоднее на улице, тем выше должна быть температура в сети. А вот сколько тепловой энергии возьмет конкретное здание, зависит от того, как настроена система внутри. По нашим данным, даже в примерно одинаковых домах потребление тепла может отличаться на 30 процентов.

Содержание внутридомовых сетей отопления - обязанность управляющих компаний и ТСЖ либо собственника, если здание нежилое. Чтобы температура была комфортной, УК или собственник здания должны установить специальные сужающие устройства - так называемые шайбы, благодаря которым здание возьмет из сети нужное количество тепловой энергии. Также важна качественная теплоизоляция дома. Щели между панелями, неутепленные чердаки или цокольные этажи сказываются не только на комфорте, но и на ваших платежках: дом "обогревает улицу", и, когда начинаются морозы, растут счета за отопление.

РГ: Как юридическому лицу или жителю многоквартирного дома узнать, правильно ли у него все настроено внутри здания?

СГ: Для этого мы проводим цифровизацию системы теплоснабжения города. Бесплатно в каждом здании устанавливаем специальные модемы - устройства сбора и передачи данных (УСПД). Они фиксируют все параметры теплоносителя и передают сведения в единую систему. К ней может подключиться сам клиент, управляющая компании и старший по дому. Главным показателем неправильной настройки внутридомовой системы является температура сетевой воды на выходе из здания. Если она выше или ниже нормы, это значит, что есть нарушения: в доме может быть слишком жарко или, наоборот, холодно.

РГ: Какие потребители чаще всего нарушают регулировку внутри здания?

СГ: Разные - и управляющие компании в жилом секторе, и владельцы административных зданий, торговых центров. Мы со своей стороны ведем постоянную работу с ними: оперативно сообщаем о нарушении, выдаем рекомендации, как оптимально отрегулировать систему, объясняем, что надлежащее состояние внутридомовых сетей в первую очередь выгодно самим потребителям. Большинство реагирует с пониманием, хотя, конечно, есть и клиенты, которые игнорируют сигналы от энергетиков. С ними мы работаем через надзорные органы. Среди злостных нарушителей гидравлического режима есть и бюджетные организации (ЦГКБ № 6, гимназия № 104), и коммерческие компании (торговый комплекс "Фан-Фан"), и здания железнодорожных вокзалов Екатеринбурга и Первоуральска, и жилые многоквартирные дома (дом № 6 по Ремесленному переулку в Екатеринбурге - ТСН "Серебряная подкова").

РГ: Какую работу энергетики и коммунальщики должны выполнить летом, чтобы жители не испытали дискомфорта во время отопительного сезона?

СГ: Ресурсоснабжающая компания занимается подготовкой ТЭЦ, котельных и городских сетей, а на плечи УК ложится ответственность за подготовку жилых домов. В первую очередь нужно испытать оборудование повышенным давлением, чтобы зимой неожиданно не прорвало трубы или батареи в квартирах. Затем система теплоснабжения промывается, благодаря чему увеличивается теплоотдача. Рекомендуем также проводить дезинфекцию трубопроводов. Далее необходимо установить рекомендованные ресурсоснабжающей организацией шайбы для выравнивания теплоснабжения объектов: чем ближе дом к энергоис­точнику, тем меньшего диаметра должна быть шайба.

РГ: Как жителям узнать, выполнена ли в их доме вся необходимая подготовка к зиме?

СГ: Жителям лучше позаботиться об этом летом, не дожидаясь холодов. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ и запросить акт готовности к отопительному сезону. Его ежегодно выдает энергокомпания, и в нем прописано, какие работы проведены или нет, какие выявлены нарушения со стороны УК.