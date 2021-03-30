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30.03.2021 17:53
Рубрика: Спорт

Привет Большунову

Лыжник Мальцев выиграл гонку на ЧР в Тюмени
Текст: Анна Бекетова
Лыжник Артем Мальцев стал победителем индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Второе место занял Иван Якимушкин. Тройку призеров замкнул Андрей Ларьков.

При этом лидер нашей мужской сборной Александр Большунов снялся с забега, так как не успел восстановиться к этому старту. И нынешняя победа Мальцева была бы ценнее, если бы он обошел фаворита в очной борьбе. Хотя это заслуг Артема никак не отменяет. Ну а Большунова мы еще увидим в командном спринте.

Фото: AP Photo/Alessandro Trovati
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Между тем у мужчин был еще один любопытный результат. На старт вышел тренер сборной Сергей Турышев и занял шестое место, отстав от чемпиона на 55,9 секунды.

У женщин в индивидуальной гонке на 10 км победу одержала Татьяна Сорина, опередившая Марию Истомину и Анастасию Рыгалину. Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Наталья Непряева не попала на пьедестал, показав четвертое время.

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