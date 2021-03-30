Приоритеты в развитии инфраструктуры родных городов и поселков уже определили жители 54 муниципалитетов Свердловской области. Выбор сделан по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства-2022.

Мнение о том, какие общественные территории необходимо обновить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", высказали свыше 800 тысяч свердловчан. Это в два раза больше, чем на начальном этапе реализации нацпроекта, когда уральцы на местных пунктах голосования выбирали первые объекты благоустройства.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется на Среднем Урале, как и по всей стране, с 2017 года. За это время в регионе преобразили 470 дворов и более 230 парков, скверов, аллей, набережных. Только в прошлом году в полусотне муниципалитетов благоустроили 106 дворовых и 77 общественных территорий.

- Люди заинтересованы в переменах и уже на практике убедились, что благодаря этому проекту они могут улучшить качество своей жизни, расширить возможности для занятий спортом, организации интересного досуга, активного семейного отдыха. Инициатива жителей - та движущая сила, которая способна не только изменить внешний облик наших городов, но и даже самые небольшие из них сделать по-настоящему красивыми и уютными, - уверен министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На конкурсное голосование нынешней зимой в регионе вынесли более 160 площадок. Победителями большинством голосов признаны 55 общественных территорий. В список претендентов на первоочередное благоустройство вошли, в частности, набережные в Волчанске и Дегтярске, аллея по улице Свердлова в Ирбите, сквер на улице Гагарина в Камышлове, парк "Прометей" в Качканаре, сквер "Сказки А.С. Пушкина" в Алапаевске, Солнечные аллеи и парк "Преображенский" в Екатеринбурге, Молодежная аллея в Нижней Салде.

Идеи, кажется, произрастают из самобытности каждого города, из инициатив, которые зародились еще до появления нацпроекта, но на их полную реализацию не хватало средств. Так, Молодежная аллея в Нижней Салде была заложена еще в 2012 году по инициативе активистов - сотрудников градо­образующего предприятия - Научно-исследовательского института машиностроения. Тогда они призвали земляков выйти на субботник, чтобы в городе появилось место, где под сенью деревьев можно погулять с детьми и просто пообщаться, полюбоваться цветниками. Объявление о субботнике и фотографии с него до сих пор хранятся в городском музее. На призыв выйти на экологическую акцию тогда откликнулись десятки молодых семей. Вооружившись лопатами и граблями, взрослые и дети принялись благоустраивать пустырь.

- Нам было важно, чтобы каждый мог посадить свое семейное дерево, а потом ухаживать за ним. Закупили липы, планировали рядышком установить таблички с фамилиями "садовников", но идею так и не осуществили, - вспоминает местная жительница Ольга Зорихина. - Сейчас появился шанс довести до конца прежние задумки.

Новые решения в благоустройстве уже радуют глаз жителей десятков городов области. Изменения, которые произошли в Екатеринбурге, знакомы миллионам: та же обновленная набережная реки Исеть, где можно на скамейках-качелях помедитировать, покормить с помостов уток или запустить детишек попрыгать на уличном батуте. Но если для областного центра такая прогулка - один из вариантов разнообразить досуг, то в небольших муниципалитетах преобразование городской среды кардинально меняет качество жизни.

Осенью после масштабной реконструкции открылась центральная площадь Верхотурья. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Не только иной облик, но и новое эмоциональное восприятие Верхней Туры, где проживает девять тысяч человек, дала новая набережная, которую возвели по проекту, победившему во всероссийском конкурсе создания комфортной среды среди малых городов. На территории отдыха появились прогулочная, спортивная, историческая зоны. Люди, приезжающие в город после длительного перерыва, оставляют восторженные отзывы об иной, непровинциальной реальности и приглашают туристов приехать, чтобы убедиться воочию, как можно изменить обыденность.

Да и духовной столице Урала, старинному Верхотурью, есть чем удивить туристов и паломников: осенью прошлого года после масштабной реконструкции здесь открылась центральная площадь. Впервые пространство, вокруг которого расположены религиозные святыни, исторические памятники, административно-культурные центры, объединили в единый архитектурный комплекс. Новое пространство жители Верхотурья полюбили не только за красоту, но и за функциональность: удобные дорожки для прогулок, лавочки, детская площадка.

- Я уверен, что Верхотурье будет преображаться еще более серьезными темпами, потому что появился центр притяжения. Приедет больше гостей, больше будет вкладываться средств в туриндустрию. Благоустройство городов дает кумулятивный эффект, - заметил на церемонии открытия обновленной площади губернатор Евгений Куйвашев.

Как подчеркивают эксперты, в реализации напроекта "Жилье и городская среда" важно учитывать мнение жителей не только при выборе объекта преобразований, но и прислушиваться к народным советам при разработке дизайна и функционального наполнения. Не случайно перед благоустройством дворовой территории жители ближайших домов на собрании в деталях решают, что им крайне необходимо: большая парковка, песочница с горкой для малышей, волейбольная площадка для подростков или перекладина для выбивания ковров, сушки белья для домохозяек.

Такой же точечный принцип формирования зон отдыха сейчас заложен и при обсуждении общественных пространств. На единой общероссийской платформе с 26 апреля по 30 мая начнется обсуждение эскизных проектов. При корректировке дизайнерской или архитектурной задумки примут во внимание мнения всех неравнодушных уральцев.

- Каждый голос будет учтен, какие-либо подтасовки в данном случае полностью исключены, поскольку итоги голосования будут подводиться автоматически. Это позволит разрешить все разногласия по благоустройству еще на подготовительном этапе, до начала строительно-монтажных работ, - подчеркивает Николай Смирнов

прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

В Свердловской области за последние три года проделана огромная работа по улучшению городской среды. Принципиально важно - и это один из наших приоритетов, - что проекты реализованы и в крупных, и в совсем небольших населенных пунктах, жители которых получили современную инфраструктуру для отдыха и досуга. При этом свердловчане с большим интересом участвуют в выборе и обсуждении проектов. Поэтому создание новых инструментов обратной связи чрезвычайно актуально для развития городской среды.

полезная ссылка

Федеральная платформа для обсуждения эскизных проектов благоустройства za.gorodsredа.ru