Новости

Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 14:54
Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19 14:52
Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева 14:42
Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры 14:36
В Петербурге пассажир попал под поезд метро 14:36
Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов 14:31
Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом 14:30
На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов 14:30
Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты 14:28
Осужден воронежец, пять лет насиловавший дочь 14:24
Мишустин назначил нового руководителя Ростехнадзора 14:19
Стрелявший из коттеджа в Мытищах отпустил двух детей 14:11
Тушинский автомобильный мост на северо-запале Москвы частично закрыли 14:11
Мошенник под видом электрика дважды обокрал пенсионера 14:10
Каждая шестая семья хотела бы стать многодетной 14:09
Песков: С мировоззрением Навального не согласно большинство россиян 14:08
Ректор Российского университета транспорта награжден орденом Дружбы 14:06
Минфин предложил ограничить премии госслужащим за счет вакантных должностей 14:03
Челябинскую компанию оштрафовали за копирование чужого названия 14:01
В Петербурге перед Парадом Победы служебных собак привьют от COVID-19 14:00
Первый полет улучшенного Ил-112 показали на видео 13:58
В Подмосковье мужчина забаррикадировался и открыл огонь по силовикам 13:53
В Госдуму внесен проект об аграрном туризме 13:52
Первыми через Суэцкий канал пройдут суда со скотом на борту 13:49
Суд Германии заблокировал ратификацию восстановительного фонда ЕС 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 14:55
Рубрика: Общество

Разжали руку

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 68(8419)
У уральских пациентов, страдающих от боли в руках или ногах, появился шанс за полчаса вернуть свободу движения. В 40-й больнице Екатеринбурга поставили на поток малоинвазивные операции по восстановлению нервов конечностей. Оборудование закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".

Недавно врачи продемонстрировали, как проходит исцеление пациентки с "когтистой рукой". Мама из Сухого Лога Наталья С., воспитывающая пятерых ребятишек, годами мучилась от боли в ладони.

- Все началось с защемления безымянного пальца и мизинца. Сразу не обратила внимания, пока пальцы не стало сводить в кулак, а рука резко похудела. Представляете, столько детишек, а я даже сама умыться не могу, не то что за ними ухаживать, - поделилась Наталья.

Фото: iStock
Тюменцу заменили сместившийся внутрь глаза хрусталик

Операция заняла всего полчаса: через небольшой разрез с помощью эндоскопа хирург обнаружил спайки, сдавливающие нерв, и удалил их. Риск осложнений при таких вмешательствах, говорят специалисты, минимальный, и пациент может уже на следующий день отправиться домой, восстанавливаться в кругу семьи.

- Эндоскопия в ряде случаев просто необходима. Например, когда открытым способом невозможно четко определить место поражения или наблюдается большое сплетение нервов. Эндоскоп позволяет смотреть не на рану, а на экран монитора, где все хорошо видно, - поясняет нейрохирург ГКБ № 40 Павел Ошурков.

Длина рабочей части эндоскопа - 18 сантиметров. Состояние нерва врачи оценивают на расстоянии до 40 сантиметров. Аналоги такого оборудования на сегодняшний день есть только в федеральных центрах нейрохирургии. А пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, - сотни. Причин возникновения патологий периферических нервов несколько - врожденные дефекты или травмы. К смерти такие недуги не приводят, но качество жизни серьезно страдает.

Новое оборудование поступило в клинику еще в прошлом году. Открывшиеся возможности окрылили медиков, но вмешалась пандемия: удалось провести лишь несколько десятков операций. Планируется, что в этом году счет пойдет на сотни. Тем более что операция бесплатная, а попасть на прием по полису ОМС может любой житель Свердловской области.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"
В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Почему AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от коронавируса
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора