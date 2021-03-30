У уральских пациентов, страдающих от боли в руках или ногах, появился шанс за полчаса вернуть свободу движения. В 40-й больнице Екатеринбурга поставили на поток малоинвазивные операции по восстановлению нервов конечностей. Оборудование закуплено по нацпроекту "Здравоохранение".

Недавно врачи продемонстрировали, как проходит исцеление пациентки с "когтистой рукой". Мама из Сухого Лога Наталья С., воспитывающая пятерых ребятишек, годами мучилась от боли в ладони.

- Все началось с защемления безымянного пальца и мизинца. Сразу не обратила внимания, пока пальцы не стало сводить в кулак, а рука резко похудела. Представляете, столько детишек, а я даже сама умыться не могу, не то что за ними ухаживать, - поделилась Наталья.

Операция заняла всего полчаса: через небольшой разрез с помощью эндоскопа хирург обнаружил спайки, сдавливающие нерв, и удалил их. Риск осложнений при таких вмешательствах, говорят специалисты, минимальный, и пациент может уже на следующий день отправиться домой, восстанавливаться в кругу семьи.

- Эндоскопия в ряде случаев просто необходима. Например, когда открытым способом невозможно четко определить место поражения или наблюдается большое сплетение нервов. Эндоскоп позволяет смотреть не на рану, а на экран монитора, где все хорошо видно, - поясняет нейрохирург ГКБ № 40 Павел Ошурков.

Длина рабочей части эндоскопа - 18 сантиметров. Состояние нерва врачи оценивают на расстоянии до 40 сантиметров. Аналоги такого оборудования на сегодняшний день есть только в федеральных центрах нейрохирургии. А пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, - сотни. Причин возникновения патологий периферических нервов несколько - врожденные дефекты или травмы. К смерти такие недуги не приводят, но качество жизни серьезно страдает.

Новое оборудование поступило в клинику еще в прошлом году. Открывшиеся возможности окрылили медиков, но вмешалась пандемия: удалось провести лишь несколько десятков операций. Планируется, что в этом году счет пойдет на сотни. Тем более что операция бесплатная, а попасть на прием по полису ОМС может любой житель Свердловской области.