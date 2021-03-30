Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) создала сайт для привлечения инвесторов к эффективному использованию объектов культурного наследия (ОКН). Такие девелоперские проекты планируют реализовывать в том числе на принципах государственно-частного партнерства.

Чтобы инвесторам было проще сделать выбор, на каждый объект собрана ключевая информация: историческая справка, технические характеристики, предмет охраны и охранное обязательство. Инвесторам предлагаются бизнес-идеи для дальнейшего экономически эффективного приспособления объекта.

Такая систематизация информации об ОКН требует глубокой проработки и значительных ресурсов. На портале размещено уже семь объектов из Екатеринбурга, Ирбита и Верхотурья, на очереди Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Попадают сюда только пустующие памятники архитектуры, которые требуют реставрации или капремонта. Их можно взять в концессию и превратить в отель с рестораном, культурно-образовательный центр и тому подобное.

- Спрос на ОКН есть, но информация о них находится на разных ресурсах и в большей степени сухая, техническая. Мы решили ее визуализировать, наполнить эмоциями и создать удобный инструмент для получения структурированной и полной картины. Ведь что мотивирует вкладываться в восстановление исторических зданий? В основном это личные причины, благотворительность, имидж и желание оставить свой след в истории близкого сердцу города. Здания цепляют своей энергетикой, уникальностью конструкций, биографией владельцев, - рассказывает генеральный директор КРСУ Максим Прачик. - Портал - это точка входа для инвестора.

Если в периметре одного квартала находятся несколько ОКН, то они могут стать составной частью крупных проектов реновации территорий. Например, в Екатеринбурге площадь Первой пятилетки планируют преобразовать в креативный кластер. Данная концепция также размещена на портале.

Почему именно концессионное соглашение подходит для реализации проектов в сфере ОКН? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь четкое представление о стандартных формах владения и пользования памятниками архитектуры. Например, в случае аренды объекта реставрационные расходы невозможно учесть в арендных платежах, а получить компенсацию за улучшение такого имущества можно только в судебном порядке. Покупка объекта культурного наследия увеличивает инвестиционные расходы, поскольку продажа ОКН осуществляется по среднерыночным ценам. С учетом реставрационных работ сумма вложений может увеличиться минимум вдвое.

- Концессионное соглашение позволяет учесть все инвестиционные обязательства, преду­сматривает механизм защиты инвестора и льготные условия пользования объектом, долгосрочность соглашений (до 49 лет) и возвратность средств за счет предоставления коммерческих услуг. Кроме того, предварительные переговоры с органами власти проходят до принятия решения. Само здание остается в собственности государства либо муниципалитета, инвестор лишь эксплуатирует его, причем под контролем органа охраны памятников. По истечении срока концессионного соглашения инвестор получает приоритетное право приватизации объекта, - поясняет Максим Прачик.

В Свердловской области заключены уже три такие концессии. Самые активные инвесторы -застройщики: формируя концепцию квартала, они хотят, чтобы ОКН органично вписались в городскую среду. Корпорация готова сопровождать подобные проекты. В команде есть архитектор, который специализируется на приспособлении исторических зданий к современной жизни.

- Конечно, самый большой инвестиционный интерес к ОКН в столице Урала, но и в других городах его можно стимулировать через туристские продукты и комплексные программы развития территорий. Тогда у бизнеса будет понимание, что появится рядом с его объектом через 5-10 лет. Это позволяет планировать на долгосрочную перспективу, - отмечает Максим Прачик. - Взаимодействие государства и бизнеса дает синергетический эффект. Городские власти ведут стратегическую линию развития муниципалитета и получают отреставрированные исторические объекты, новые рабочие места и налоговые поступления. Бизнес тактически встраивается в ниши, монетизируется и повышает свою капитализацию.

ОКН - Объекты Культурного Наследия