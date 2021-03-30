Миллионы просмотров, десятки тысяч лайков. Ролики блогера из Югры Владимира Айваседы взорвали "Ютуб". Почему? Он пока и сам не знает секрета успеха. Зато он известен его подписчикам - просто он снимает про настоящую жизнь.

- Например, ролик про то, как на Севере ловят рыбу в проруби на мордушку, набрал уже больше 3,5 миллиона просмотров, - рассказывает Володя. - Мордушка - что-то вроде большого плетеного мешка, пон - по-хантыйски, наши предки делали его из прутьев, сейчас - из металлической сетки. Ханты и манси столетия назад так добывали рыбу, так ловят и сейчас. Попробуйте вытянуть ее из проруби, да еще когда мороз ниже сорока. Для кого-то наша северная жизнь экзотика, а для ханты и манси - привычное дело.

Чтобы снимать видео о жизни коренных северных народов, Владимир Айваседа бросил работу в нефтегазовой компании. Там, признается, было скучно, то ли дело на стойбище - олени, простор, свобода, родной уклад и люди. Рискнул, купил в кредит камеру, потом квадрокоптер и начал снимать. За неполных два года его доходы по сравнению с "нефтяными" почти удвоились. К слову, довольно интересно работает в таких видео реклама: рыбаки, охотники видят, во что одет Володя, какая на нем малица (мужская шуба из оленя), какие сапоги из оленьих шкур, пишут и спрашивают, где купить такие же, он им подсказывает, а за это получает свой бонус от производителей. Таким образом, своими роликами еще и популяризирует труд местных мастеров.

Сами видео сняты так непосредственно и с такой открытой хантыйской душой, что их смотрят далеко не только любители национальной экзотики, но и коренные народы.

- Мы с ребятами как-то решили попробовать, как наши предки добывали огонь в лесу, и сами удивились, какой это, оказывается, был тяжкий труд и какими сильными были тогда люди. Мы вчетвером, по очереди, больше часа усердно перетягивали кожаный жгут, обернутый вокруг деревянной палки, подкладывали мох - в общем, все по древней технологии, - рассказывает Володя, у всех уже мышцы затекли, думали, не загорится никогда, но это случилось! Моментально прониклись уважением к древним ханты. Нас-то четверо, а тогда это делал один человек!

Сейчас Володя собирается поехать снимать в деревню Русскинскую в Югре, она известна тем, что две трети ее жителей - коренные народы, ханты и манси, они одеваются исключительно в национальную одежду, говорят между собой на национальных языках и поют народные песни.