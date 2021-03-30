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30.03.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Наложили вето на ветхость

Средний Урал одним из первых принял закон о комплексном развитии территорий
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Спецвыпуск № 67(8418)
Документ вступит в силу 29 марта. За правительством Свердловской области закреплено право устанавливать границы комплексного развития территорий (КРТ) и критерии выбора жилой и нежилой недвижимости для таких проектов. Задача минстроя - очертить предельные параметры разрешенного строительства и разработать критерии "ветхости". Муниципалитеты готовят адресные списки под снос и реконструкцию.

Льготы инвесторов выделены в особую статью, правда, пока в ней только общие фразы. Детали появятся позже в подзаконных актах. Сами застройщики считают главной мерой поддержки субсидии на модернизацию сетей и однозначно трактуемые правила отселения в зоне КРТ.

Фото: Пресс-служба СКФУ
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Пилотные площадки собираются объявить после 1 апреля. По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассматривается 11 вариантов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В отличие от Москвы, на Урале акцент сделают не на хрущевки, а на деревянные бараки и 2-3-этажки. Градостроительный опыт Свердловска формировался в основном в 1930-е, в эпоху индустриализации, и во время Великой Отечественной войны. В тот период сюда эвакуировали 700 предприятий и организаций - людей надо было где-то расселять. Делали это сами заводы. Сегодня такие дома аварийными не считаются, хотя уже далеки от современного понятия о комфорте, да и в содержании дороже, поскольку возводились по другим нормам теплоизоляции.

- Нельзя постоянно латать древнее. С помощью КРТ целые микрорайоны могут измениться, на их месте появятся жилкомплексы, которые отвечают сегодняшним пожеланиям горожан, - считает Александр Косинцев, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области.

Новый закон сокращает сроки подготовки территории к началу строительства

Денежное возмещение собственникам рассчитают, исходя из рыночной стоимости квартиры, доли в общем имуществе и земельном участке на день, предшествующий дате объявления проекта развития. Также довольно подробно в законе прописаны дополнительные региональные гарантии. В частности, собственники могут приобрести у застройщика жилье большей площади или с большим количеством комнат, добавить к сумме компенсации свои накопления, маткапитал, сертификат. Тем, кто живет по соцнайму и стоит в очереди на расширение, варианты для переезда предоставят уже с учетом увеличенного метража. Взамен комнаты в коммуналке дадут отдельную квартиру.

По оценке замминистра строительства Свердловской области Максима Пучкова, программа получится долгоиграющей, за 5-7 лет избавиться от всего ветхого жилфонда в Екатеринбурге вряд ли удастся. Преимущество нового закона в том, что он существенно сокращает сроки подготовки территории к началу строительства: с 2,5 года до 6-9 месяцев. Кроме того, он синхронизирует разрозненные программы ввода жилья, дорожной и социальной инфраструктуры, отмечает гендиректор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев.

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Ну, и третий плюс - непосредственная вовлеченность населения. Проголосовать "за" должно не менее 70 процентов собственников в доме, чтобы он попал в КРТ.

- Конечно, девелоперы будут стремиться работать в сложившихся районах, потому что финансовые возможности регионального и муниципального бюджетов по созданию новой инфраструктуры на окраинах ограничены, а такие проекты позволяют продавать квартиры по более высоким ценам, ведь дороги, школы, детсады уже есть. Однако КРТ должно идти разумно и не ухудшать условий жизни соседних кварталов, - говорит руководитель аналитического отдела Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Он предлагает не проводить параллели с Москвой, где реновация осуществляется за счет избыточных бюджетных возможностей. В регионах же драйвером станут застройщики, соответственно, темпы реализации проектов будут гораздо медленнее.

Главное, от чего предостерегают власти, - не рассматривать старый жилфонд просто как ресурс для новой застройки.

- Фокус реновации надо смещать: с ржавых труб и холодных стен на среду, которая уже сформирована. На жителей кварталов, которые только подходят к этапу морального и технического устаревания: на 5- и 9-этажки. Необходимо заинтересовать в первую очередь их: менять окружение, повышать ответственность за состояние своего дома, района. Без этого ветхость и аварийность всегда будут обгонять любые планы по новому строительству, - рассуждает Михаил Хорьков.

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