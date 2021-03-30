Уральская туристка не смогла улететь в Турцию из-за дебоша в аэропорту

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейскому. Инцидент случился в международном аэропорту Кольцово: 29-летняя туристка собиралась улететь на отдых в Турцию, но перебрала с горячительными напитками и устроила дебош.

"25 марта она находилась в зале вылета, вступила в словесный конфликт с работником аэропорта, из-за чего он вызвал наряд полиции. Стражи порядка установили: пассажирка находится в состоянии алкогольного опьянения", - передает Наталья Шандровская, пресс-секретарь уральского транспортного управления на транспорте СК РФ.

Представители авиаперевозчика решили не пускать буйную девушку на борт самолета. Сотрудники транспортной полиции доставили ее в дежурную часть линейного отдела МВД, чтобы составить протокол. Там нарушительница порядка ударила одного из правоохранителей ногой в живот..

"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Екатеринбурга по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Назначена экспертиза для определения тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. Расследование продолжается", - сообщает СК на транспорте.