В Челябинске задержали водителя, насмерть сбившего на "зебре" женщину

В Челябинске полиция задержала водителя, который сбил на "зебре" пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

- Вчера вечером на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска 38-летний водитель автомашины Nissan совершил наезд на 55-летнюю женщину-пешехода, переходившую улицу по нерегулируемому переходу, после чего скрылся с места ДТП, - сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнулина. - От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Как отметили в полиции, виновник ДТП сам вернулся на место происшествия. Согласно акту медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, отметили в полиции.