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30.03.2021 13:08
Рубрика: Происшествия

В Челябинске задержали водителя, насмерть сбившего на "зебре" женщину

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске полиция задержала водителя, который сбил на "зебре" пожилую женщину и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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- Вчера вечером на улице 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска 38-летний водитель автомашины Nissan совершил наезд на 55-летнюю женщину-пешехода, переходившую улицу по нерегулируемому переходу, после чего скрылся с места ДТП, - сообщила представитель УМВД Челябинска Любовь Гайнулина. - От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Как отметили в полиции, виновник ДТП сам вернулся на место происшествия. Согласно акту медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, отметили в полиции.

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