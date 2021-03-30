Литературу любого жанра нехорошо измерять в килограммах, но все же позволю себе это сделать, чтобы понять масштаб: новый двухтомник, который презентовали в библиотеке имени Белинского, весит четыре с лишним килограмма.

Представили? А теперь серьезно. Вышло в свет уникальное издание "История литературы Урала. XIX век" - вторая часть начавшегося в 2005 году исследования "История литературы Урала" Института истории и археологии УрО РАН. Первый том - "История литературы Урала. Конец XIV - XVIII в." - появился восемь лет назад. Это уникальный труд, не имеющий аналогов ни в советской, ни в современной отечественной науке.

- Идея проекта возникла в конце восьмидесятых, а я сама попала в него еще будучи аспирантом, - говорит главный научный редактор издания доктор филологических наук Елена Созина. - Над новым томом работали 58 исследователей из различных регионов России, все главы писали именно для этой книги, ничего сделанного заранее не было, да и быть не могло, поскольку наша "История" создавалась впервые. Литературная жизнь Урала представлена в широком социокультурном контексте, включая развитие журналистики, библиотечного дела, книгопродаж, просветительскую деятельность интеллигенции: ученых, писателей, духовных лиц, путешественников. Можно сказать, наше издание работает на имидж не только уральского региона, но и всей России, поскольку ее культурное пространство складывается из усилий множества писателей, поэтов, художников, ученых.

Движение литературного процесса прослеживается в книге через анализ художественных направлений и стилей, а также творчества писателей и поэтов как родившихся и живших на Урале (Н. А. Дурова, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. М. Решетников, Г. Е. Верещагин, М. С. Знаменский), так и оказавшихся в крае по воле обстоятельств, но оставивших след в его культуре, - это Пушкин, Кюхельбекер, Даль, Лев Толстой. Единственным в своем роде можно назвать раздел о травелогах - записках путешественников. Целостного очерка о Мамине-Сибиряке не было прежде ни в одном издании, как и материала о драматургии Урала XIX века.

Над новым томом работали 58 ученых, все главы писали именно для этой книги

- Историко-литературный труд, безусловно, носит новаторский характер, - говорит Виталий Родионов, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Чувашского госуниверситета. - В нем описано развитие не только русской, но и национальных литератур - башкирской, удмуртской, коми. Читатель найдет в книге культурный портрет каждого народа, причем не плоскостной, а весьма объемный и разнообразный, позволяющий оценить его вклад в мировую культуру,

Двухтомник великолепно издан и богато иллюстрирован. Он наверняка заинтересует не только специалистов, но и просто любознательных читателей, ведь на стиль изложения авторы обращали особое внимание. За годы команда ученых отлично сработалась и теперь планирует третий том, посвященный литературе Урала первой половины XX века. И здесь многих из нас, совершенно уверенных, что этот период представлен исключительно Павлом Петровичем Бажовым, снова будет ждать немало открытий.