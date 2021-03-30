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30.03.2021 17:46
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре оценили угрозу третьей волны COVID-19 в России

Текст: Василий Кошкин
Роспотребнадзор не ждет третьей волны распространения COVID-19 в России. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

"Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится", - заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По его словам, сейчас у 40% москвичей есть антитела, к маю эта цифра может увеличиться до 60%.

"А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - добавил академик.

Ранее о возможности третьей волны заболеваемости в России заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова. По ее словам, вторая волна, начавшаяся в конце прошлого года, захватила и начало 2021 года.

При этом заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина отметила, что в России ситуация с распространением инфекции намного лучше, чем в других странах.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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