В Роспотребнадзоре оценили угрозу третьей волны COVID-19 в России

Роспотребнадзор не ждет третьей волны распространения COVID-19 в России. Об этом заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

"Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится", - заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, сейчас у 40% москвичей есть антитела, к маю эта цифра может увеличиться до 60%.

"А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - добавил академик.

Ранее о возможности третьей волны заболеваемости в России заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова. По ее словам, вторая волна, начавшаяся в конце прошлого года, захватила и начало 2021 года.

При этом заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина отметила, что в России ситуация с распространением инфекции намного лучше, чем в других странах.