В Роспотребнадзоре оценили угрозу третьей волны COVID-19 в России

"Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится", - заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, сейчас у 40% москвичей есть антитела, к маю эта цифра может увеличиться до 60%.
"А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - добавил академик.
Ранее о возможности третьей волны заболеваемости в России заявила замглавы Минздрава Татьяна Семенова. По ее словам, вторая волна, начавшаяся в конце прошлого года, захватила и начало 2021 года.
При этом заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина отметила, что в России ситуация с распространением инфекции намного лучше, чем в других странах.