Роспотребнадзор: Ситуация с COVID-19 позволяет снимать ограничения в субъектах

Местные власти могут снимать коронавирусные ограничения в регионах. Эпидемиологическая ситуация, которая сейчас наблюдается в России, позволяет это делать, считает заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По ее словам, в России намного лучше ситуация с распространением инфекции, чем в других странах. "Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам уже в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году", - заявила Брагина на XII Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2021" (цитата по ТАСС).

Брагина добавила, что имеется потребность в молодых кадрах. По ее словам, сегодня особенно нужны специалисты медико-профилактического направления, а также гигиенисты.

В России с начала пандемии зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения, выздоровели более 4 млн человек. Умерли чуть более 98 тыс. человек.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала дальнейший спад заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, еще возможны суточные колебания заболеваемости. "Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19", - отметила Пшеничная. Она уточнила, что вирусы особенно любят прохладную и сырую погоду. Но ближе к лету возможно удастся достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня, считает эксперт.