Россия готовит ряд крупных сделок с Суданом

Увеличение числа экономических контактов между Россией и Суданом позволили российскому бизнесу выйти на подготовку совместных масштабных проектов в области телекома, авиации и сельского хозяйства. Об этом рассказал "РГ" представитель ТПП РФ в Хартуме Николай Эверстов.

Что касается телекома, то речь идет кластера, где все технологии будут собраны на одной платформе. В настоящее время проходят переговоры между суданской стороной и крупной российской телеком-компанией, специализирующейся на создании оптических сетей связи. В идеале речь должна идти о создании центра в Хартуме, который станет одним из значительных игроков на суданском телеком-рынке. В частности, речь может идти о помощи с российской стороны в обеспечении "цифрового суверенитета" Судана. В частности, речь идет о самых современных технологиях в области защиты связи, высокоскоростного интернета и создания цифровой среды. В перспективе, как предполагается, этот российско-суданский проект сможет расшириться, предлагая услуги соседним странам.

Также Россия активно заходит на суданский авиационный рынок. В настоящее время правительство Судана приняло решение о развитии гражданской авиации в стране и заинтересовано в приобретении новых самолетов. Российская сторона уже сегодня готова предложить им 30 Sukhoi Superjet 100, а также, по мере выпуска, Ил-114-300 и МС-21. Что интересно, корпорация "Иркут", которая сейчас проводит летные испытания среднемагистрального МС-21, намерена поставлять не только сами самолеты, но и сервисно-логистическое сопровождение на время эксплуатации.

В области сельского хозяйства российский бизнес также заинтересован в развитии сотрудничества с Хартумом. В частности, обсуждаются проекты строительства новых элеваторов. Кроме того, в Судане, который с древних времен считался житницей окрестных стран и Аравийского полуострова, местные аграрии заинтересованы в улучшении посевных культур (в первую очередь пшеницы), в обучении своих специалистов в России.

Судан, который называют "воротами в Африку", в настоящее время проводит многовекторную политику и очень заинтересован в развитии и сотрудничестве с целью выхода из затяжного экономического и политического кризиса, отмечает Эверстов. Российской стороне нужен комплексный подход к этой стране, одной из важнейших на быстро развивающемся африканском континенте. В настоящее время Российско-Суданский деловой совет ТПП РФ также принимает активное участие в налаживании бизнес-связей между Москвой и Хартумом.

Развитие деловых связей с Суданом идет на фоне подготовки саммита Россия-Африка 2022, о начале которой заявил на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.