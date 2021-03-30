Новости

Греция установила "черный рекорд" по коронавирусу 22:43
Сборная России уступает Словакии после первого тайма 22:35
Россия готовит ряд крупных сделок с Суданом 22:14
Словакия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 21:45
Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку "Спутника V" 21:19
В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 22:14
Рубрика: В мире

Россия готовит ряд крупных сделок с Суданом

Текст: Константин Волков

Увеличение числа экономических контактов между Россией и Суданом позволили российскому бизнесу выйти на подготовку совместных масштабных проектов в области телекома, авиации и сельского хозяйства. Об этом рассказал "РГ" представитель ТПП РФ в Хартуме Николай Эверстов.

Фото: Константин Волков
Судан ждет российские компании и вакцины

Что касается телекома, то речь идет кластера, где все технологии будут собраны на одной платформе. В настоящее время проходят переговоры между суданской стороной и крупной российской телеком-компанией, специализирующейся на создании оптических сетей связи. В идеале речь должна идти о создании центра в Хартуме, который станет одним из значительных игроков на суданском телеком-рынке. В частности, речь может идти о помощи с российской стороны в обеспечении "цифрового суверенитета" Судана. В частности, речь идет о самых современных технологиях в области защиты связи, высокоскоростного интернета и создания цифровой среды. В перспективе, как предполагается, этот российско-суданский проект сможет расшириться, предлагая услуги соседним странам.

Также Россия активно заходит на суданский авиационный рынок. В настоящее время правительство Судана приняло решение о развитии гражданской авиации в стране и заинтересовано в приобретении новых самолетов. Российская сторона уже сегодня готова предложить им 30 Sukhoi Superjet 100, а также, по мере выпуска, Ил-114-300 и МС-21. Что интересно, корпорация "Иркут", которая сейчас проводит летные испытания среднемагистрального МС-21, намерена поставлять не только сами самолеты, но и сервисно-логистическое сопровождение на время эксплуатации.

В области сельского хозяйства российский бизнес также заинтересован в развитии сотрудничества с Хартумом. В частности, обсуждаются проекты строительства новых элеваторов. Кроме того, в Судане, который с древних времен считался житницей окрестных стран и Аравийского полуострова, местные аграрии заинтересованы в улучшении посевных культур (в первую очередь пшеницы), в обучении своих специалистов в России.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
База российского флота может появиться в Судане

Судан, который называют "воротами в Африку", в настоящее время проводит многовекторную политику и очень заинтересован в развитии и сотрудничестве с целью выхода из затяжного экономического и политического кризиса, отмечает Эверстов. Российской стороне нужен комплексный подход к этой стране, одной из важнейших на быстро развивающемся африканском континенте. В настоящее время Российско-Суданский деловой совет ТПП РФ также принимает активное участие в налаживании бизнес-связей между Москвой и Хартумом.

Развитие деловых связей с Суданом идет на фоне подготовки саммита Россия-Африка 2022, о начале которой заявил на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В мире Африка Судан Экономика ВЭД

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"