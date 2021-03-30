Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19

Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на COVID-19. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Она напомнила, что первые тесты появились в России в феврале 2020 года. С тех пор работа по тестированию россиян постоянно совершенствовалась.

"При этом в настоящий момент 99% результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно для всех тех мер, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением", - цитируют Брагину РИА Новости.

Сейчас в России зарегистрированы различные тест-системы, которые позволяют работать на разных приборах, а также с применением различных методологий.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал Роспотребнадзор продолжить работу по созданию новых систем, способных выявлять мутирующие штаммы COVID-19.