Мишустин: Важно продолжить создавать новые тесты для выявления мутаций COVID-19

Михаил Мишустин отметил профессионализм сотрудников Роспотребнадзора в работе над эффективными тестами для диагностики коронавируса и призвал продолжать создание новых систем, способных выявлять мутирующие штаммы COVID-19.

"Во многом благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции", - сказал премьер-министр в обращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Россия - в лидерах по числу тестирований граждан, а отечественные системы поставляются в более чем 50 стран мира, отметил председатель правительства. "Важно не останавливаться на достигнутом, продолжить создание новых тестов, способных выявлять мутирующие штаммы вируса", - подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, ежедневная работа Роспотребнадзора по анализу эпидемиологической обстановки позволяет держать ее на контроле и действовать на опережение, а также оперативно принимать все необходимые решения.

Премьер-министр поблагодарил коллектив службы - санитарных врачей и эпидемиологов, ученых и сотрудников лабораторий - за работу и огромный вклад в общую борьбу с коронавирусом.

"Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", - подчеркнул Мишустин.