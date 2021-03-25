Мишустин: Важно продолжить создавать новые тесты для выявления мутаций COVID-19

"Во многом благодаря вашему профессионализму России одной из первых удалось в кратчайшие сроки создать эффективные тесты для диагностики инфекции", - сказал премьер-министр в обращении к участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.
Россия - в лидерах по числу тестирований граждан, а отечественные системы поставляются в более чем 50 стран мира, отметил председатель правительства. "Важно не останавливаться на достигнутом, продолжить создание новых тестов, способных выявлять мутирующие штаммы вируса", - подчеркнул Михаил Мишустин.
По его словам, ежедневная работа Роспотребнадзора по анализу эпидемиологической обстановки позволяет держать ее на контроле и действовать на опережение, а также оперативно принимать все необходимые решения.
Премьер-министр поблагодарил коллектив службы - санитарных врачей и эпидемиологов, ученых и сотрудников лабораторий - за работу и огромный вклад в общую борьбу с коронавирусом.
"Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", - подчеркнул Мишустин.