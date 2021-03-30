Россияне не спешат страховать квартиры и дома

Страхование жилья пока занимает небольшую долю в розничном страховании - около 2 процентов. О перспективах сегмента и возможных стимулах его развития "РГ" рассказал директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Какая динамика "Ингосстраха" в сегменте страхования недвижимости по итогам прошлого года? Что сегодня является драйвером этого рынка?

Виталий Княгиничев: В целом по рынку сборы по страхованию имущества физических лиц в прошлом году не показали роста, они даже немного снизились - на 0,3 процента. У "Ингосстраха" в отличие от рынка динамика положительная - мы увеличили объемы премии по этой линии почти на 20 процентов. Отчасти это связано с тем, что многие в прошлом году работали удаленно из дома и ценность квартиры многократно возросла, люди стали осознавать, что в такой сложный период любое ЧП с жильем может иметь очень серьезные последствия.

Другой драйвер рынка - ипотека, которая благодаря льготным программам набирает обороты, а соответственно, растет и рынок ипотечного страхования. Наш опыт показывает, что даже после того, как люди выплачивают кредит, часто продолжают страховать квартиру добровольно.

В целом же страхование квартир у нас все-таки еще недостаточно популярно. Чаще люди страхуют загородные строения - там риски более понятны: если дача соседа сгорела, значит, надо свой дом застраховать. Квартиры активно страховались практически только в Москве, пока действовала городская программа страхования жилья. Почти половина квартир была застрахована. За 25 лет существования программы 2,5 миллиона московских семей приобрели полисы, пострадавшим было выплачено возмещение на общую сумму почти 4 миллиарда рублей.

На страховки жилья приходится всего 2 процента сборов в страховании имущества физлиц

Московская городская программа страхования жилья в прошлом году закончила действие. Какую альтернативу "Ингосстрах" предложил москвичам? Планируете ли вы этот опыт распространить на регионы?

Виталий Княгиничев: Программа прекратила действовать неожиданно, в декабре прошлого года. У нас было мало времени, чтобы сориентироваться. Тем не менее мы за месяц разработали собственную программу с аналогичными условиями - стоимость квадратного метра жилья приравнивается к 44 тысячам рублей. По московской программе в прошлом году застраховать один метр жилья стоило 1,96 рубля, по нашей программе - 2,30 рубля.

С 1 февраля мы запустили оповещение москвичей, которые ранее страховались по городской программе, и люди достаточно активно страхуются. С 1 февраля по 15 марта москвичи уже приобрели 6200 полисов. Так что наша программа востребована. Это нас воодушевило, и мы надеемся распространить этот опыт на регионы. Ведь основная проблема закона о страховании жилья от ЧС в том, что регионам нужно было разработать собственные программы, в которых предусматривалось участие регионального бюджета. Все это упиралось в отсутствие в бюджете средств. Опыт этого года показал, что можно обойтись и без городского бюджета, участие государства, местных администраций может быть только в информировании населения.

Понятно, что тарифы в каждом регионе будут свои, в зависимости от цены квадратного метра. Наверное, в Петербурге и Сочи цены будут ближе к московским, в других регионах ниже.

Каким рискам наиболее подвержены квартиры и дома?

Виталий Княгиничев: Статистика многих лет подтверждает, что самый распространенный риск в отношении квартир - это залив. На него приходится 88 процентов страховых случаев. В загородных строениях самые частые страховые случаи связаны с пожарами в результате короткого замыкания, неисправности систем отопления и других причин.

Пандемия ускорила цифровизацию страхования. Как она развивается в сегменте страхования жилья?

Виталий Княгиничев: Мы давно развиваем мобильное приложение и сайт - планомерно и поэтапно. Пандемия подтолкнула к тому, что мы все процессы (сканы документов, удаленный осмотр и т.д.) максимально оперативно перевели в цифру. С апреля прошлого года наши клиенты в любом регионе могут все операции произвести полностью дистанционно - и застраховать имущество, и урегулировать убытки. В период пандемии эти опции были достаточно популярны. Через мобильное приложение у нас рассматривается 30 процентов страховых случаев по имуществу физических лиц.

"Ингосстрах" один из первых предложил натуральное возмещение в сегменте страхования недвижимости. Насколько востребована эта услуга?

Виталий Княгиничев: Мы первые на рынке предложили натуральное возмещение при страховании недвижимости, рассчитывали, что это будет революционным шагом. Пока система действует только в Москве, в регионах она не так популярна. Нужно учитывать, что сама эта опция подходит не всем, в основном для квартир среднего класса, без элитной отделки. Но основная проблема - это отсутствие необходимой инфраструктуры. В Москве достаточно большой выбор подрядчиков, в регионах с этим сложнее. В столице у нас большая доля на рынке, соответственно, объем заказов у подрядчиков большой и стабильный, поэтому им выгодно с нами работать, они следят за качеством выполненных работ. И когда что-то случается, натуральное возмещение прекрасно работает, потому что человеку не нужно бегать по строительным магазинам и искать рабочих, чтобы сделать ремонт. Все на себя берет страховая компания. И мы надеемся, что со временем эта услуга станет очень востребованной - так же, как натуральное возмещение в каско.

Каковы перспективы страхования жилья в России? Что, на ваш взгляд, может способствовать развитию рынка?

Виталий Княгиничев: Перспективы просто огромные. Недавно вышла статистика ЦБ РФ за прошлый год, согласно которой в общей доле страхования физлиц ОСАГО занимает 12,5 процента, каско - 7 процентов, имущество - 4,7 процента.

В деньгах рынок страхования имущества физлиц составил в прошлом году 71 миллиард рублей. Из них 36 миллиардов - это страхование гаджетов и банковских карт. То есть рынок страхования жилья еще меньше - не 4,7 процента, о которых я говорил, а 2. Реально на страхование жилья должно приходиться 80 процентов сборов в страховании физлиц. Но для этого надо изживать патерналистский подход государства, сдвинуть эту махину с места и убедить людей в том, что они сами отвечают за свое имущество. Никакое государство не обязано им возмещать убытки и помогать в случае ЧС, пожаров и т.д. Это личная ответственность каждого.

Пока процесс идет медленно. Рынок до пандемии рос на 13-15 процентов в год, в прошлом году встал. В этом году, я думаю, рост возобновится, но вернется ли к допандемийным показателям, сказать сложно. Надеемся, что рост составит 5-10 процентов.